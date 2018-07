L'agression très violente avait été filmée et vue plus de 380.000 fois sur les réseaux sociaux. Cette large diffusion a aidé les enquêteurs, qui ont interpellé en fin de semaine dernière cinq mineurs, âgés de 16 et 17 ans. Ils ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire.

Caen, France

Cinq personnes ont été interpellées les 19 et 20 juillet 2018. Cinq jeunes mineurs, âgés de 16 et 17 ans, tous originaires de Colombelles, près de Caen. Le soir de la finale de la Coupe du monde, ils ont agressé très violemment un homme dans les rues de Caen. La vidéo de l'agression, largement diffusée sur les réseaux sociaux, a permis de faire avancer l'enquête à grands pas.

Un homme jeté à terre et tabassé pour un mauvais regard

Le dimanche 15 juillet 2018, le centre-ville de Caen est le théâtre, comme partout ailleurs, de scènes de liesse. Mais la situation dérape dans une rue piétonne, la rue du Moulin. Trois personnes, un homme et deux femmes, sont prises à partie par un groupe de cinq jeunes. A l'origine de l'altercation, un mauvais regard. L'homme est frappé et se retrouve au sol, où il est tabassé par les cinq jeunes. Conduit aux urgences du CHU de Caen, il s'est vu prescrire une interruption temporaire de travail de 5 jours. Les deux femmes, qui tentent de s'interposer, sont blessées plus légèrement.

Agression filmée et vue plus de 380 000 fois sur les réseaux sociaux

L'une des deux est la sœur de la victime. Elle récupère une vidéo qui a filmé toute la scène et la poste sur les réseaux sociaux, en lançant un appel à témoins. La vidéo a été, à ce jour, vue plus de 380.000 fois, et elle a permis d'aider les enquêteurs. Ils ont notamment pu recueillir des témoignages grâce aux messages laissés dans les commentaires. Le 19 juillet 2018, trois jeunes ont été interpellés. Les deux autres le lendemain. Placés en garde à vue, ils ont reconnu l'intégralité des faits, et avoir agi sur fond d'alcool. Âgés de 16 et 17 ans, tous sont originaires de la commune de Colombelles, près de Caen. Présentés à un juge des enfants ce week-end, ils ont été mis en examen pour violences aggravées, et remis à leurs parents sous contrôle judiciaire.