Agression homophobe à Betton, près de Rennes

Un homme de 71 ans a été retrouvé grièvement blessé, au niveau du rond point des Douz'aromes, sur la commune de Betton (Ille-et-Vilaine), samedi 16 juillet, à 5h15 du matin. C'est un témoin, qui a alerté les services de secours, après avoir vu l'homme gisant sur le bord de la route. Le septuagénaire avait été agressé de plusieurs coups de couteau. Selon le parquet de Rennes, il présentait "six plaies compatibles avec l’action d’un couteau", mais aussi des fractures au visage. Il a 30 jours d’ITT.

Une agression en raison de l'orientation sexuelle de la victime

Rapidement, l'enquête confiée à la brigade de recherches de Rennes, a permis d’interpeler au Mans, deux hommes d'origine guyannaise, un mineur de 17 ans, et un jeune majeur de 18 ans. Ils ont été retrouvés "dans le véhicule Mercedes dérobé à la victime" précise le parquet. Le plus âgé des deux agresseurs a reconnu avoir donné des coups de couteau à la victime, dans le véhicule et sur la voie publique. Il a également expliqué "son acte en raison de l’homosexualité supposée de la victime, mais aussi dans l’optique de voler (sa voiture), raison pour laquelle il est reparti avec son véhicule" ajoute le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc. Le parquet a demandé son placement en détention.

Selon cet agresseur, il avait donné rendez-vous à la victime ce 16 juillet, après l'avoir rencontré par hasard, dans la rue à Rennes dans la nuit du 14 au 15 juillet.

Le mineur, quant à lui, "n’est pas concerné par les faits criminels évoqués" précise le parquet de Rennes. Il pourrait être poursuivi pour le recel du vol de la voiture.