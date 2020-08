Agression homophobe à Montpellier, un appartement saccagé

La police a interpellé quatre jeunes samedi matin à Montpellier après une agression à caractère homophobe. La première altercation se déroule à la fenêtre d'un appartement, un jeune couple homosexuel fume et se fait interpeller par deux jeunes qui lui demande du shit.

Puis n'ayant rien obtenu, les jeunes les interrogent "vous êtes PD", le couple assume et se fait alors insulter et menacer de mort : "On va vous cramer". S'ensuit une altercation violente devant la porte de l'immeuble. Un des agresseurs est légèrement blessé à la tête.

Les deux jeunes reviennent alors à quatre, particulièrement remontés, ils brisent les fenêtres à coups de bouteilles de bière, puis défoncent la porte de l'appartement pour tout casser. Le jeune couple se réfugie dans la salle de bain avec les deux amis qui étaient avec eux, impuissant. Le groupe repart avec une console de jeux, une paire de basket, une montre Armani et surtout en laissant derrière eux un appartement saccagé.

Les 4 jeunes sont retrouvés peu de temps après à un arrêt de tram, 3 mineurs et un majeur originaire d'Etampes en région parisienne, déjà connus de la police, venus passer leurs vacances dans l'Hérault. Ils sont poursuivis pour agression homophobe, vols en réunion, dégradations de biens, et menaces de mort.