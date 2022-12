Agression homophobe à Nice : les victimes témoignent pour faire changer la peur de camp

Adriano et Arturo ont été agressés en début de semaine à Nice à cause de leur homosexualité. Ils témoignent pour lutter contre les agressions homophobes.

Arturo, Adriano et Killian, trois jeunes majeurs ont été agressés dans la nuit de lundi à mardi sur le Cours Saleya à Nice, à la sortie d'un bar. Ils ont été insultés, menacés de mort et frappés parce qu'ils sont homosexuels. Les victimes racontent que quatre hommes qui se trouvaient dans le même bar qu'eux, les ont d'abord provoqué en leur disant qu'ils étaient Corses et que chez eux "on tue les homosexuels". Choqués, les trois amis ont tenté de désamorcer la situation. A la sortie du bar, ils ont attendu que les quatre hommes alcoolisés partent pour aller du côté inverse.

ⓘ Publicité

Plaqué au sol et roué de coups

Au bout de quelques minutes, les quatre hommes ont finalement retrouvé Arturo, Kilian et Adriano. D'eux d'entre eux ont été frappés. Adriano, âgé de 19 ans s'est retrouvé au sol. Il a été frappé par deux hommes au niveau du cou et du genou. Le jeune homme a eu très peur.

"On est pas seulement blessé physiquement mais mentalement. Car c'est une agression qui marque à vie."

De son côté, Arturo, infirmier de 24 ans explique qu'il a été très choqué par la violence de l'agression. Blessé à la lèvre et à la mâchoire, il refuse de se taire. Il faut que la peur change de camp explique les trois amis. Ils ont porté plainte le lendemain de l'agression. Pour Arturo il faut que tous les agresseurs soient punis pour ne plus que cela se reproduise.

Trois jeunes hommes en garde à vue

L'enquête avance vite. Trois jeunes hommes d'une vingtaine d'années ont été placés en garde à vue mardi soir soupçonnés d'être les auteurs de ces violences homophobes. Le Centre LGBTQIA+ Côte d'Azur soutient les trois jeunes hommes agressés en les accompagnant dans leurs démarches auprès de la justice. Pour l'association niçoise, il est faut être vigilants et mobilisés pour faire respecter le droit et que justice se fasse.