Rouen, France

Selon nos informations, deux hommes âgés de 26 et 30 ans, ont été interpellés ce lundi après-midi vers 16h30 près de Rouen. Ils sont actuellement en garde à vue. L'un d'entre eux serait connu des services de police. Tous deux sont soupçonnés d'être les auteurs de l'agression homophobe dans la nuit du 24 au 25 octobre à Rouen.

Un agression lors de laquelle Romain* a vécu un enfer. Son visage tuméfié, son corps recouvert de bleus montrent la violence et l'acharnement que le jeune homme a subi dans la soirée de mercredi à jeudi, la semaine dernière à Rouen.

Tout commence lors d'une soirée dans une boite de nuit de la ville, "la Bohème". Romain et ses amis rencontrent deux hommes dans l'établissement. Un lien se crée rapidement entre les deux groupes qui rient et dansent ensemble. Plus tard, les deux inconnus proposent de continuer la soirée dans un autre bar de la ville. Romain et l'un de ses amis acceptent et les quatre inconnus partent ensemble, direction le"Krystol", rue Armand Carrel.

Tabassé dans la voiture

Après quelques verres, nouveau changement. Les deux inconnus veulent maintenant rejoindre des connaissances dans un appartement de la région pour un "after". Ils convient Romain et son ami. Pour les convaincre, ils inventent la présence d'amis gays dans cet appartement. L'ami de Romain préfère partir. Le jeune trentenaire, lui, accepte et se retrouve seul avec les deux inconnus. Le piège se referme doucement.

Dans la voiture censée emmener le petit groupe à la soirée, Romain est assis derrière. Après quelques minutes de trajet, le passager enlève sa ceinture et se glisse sur la banquette arrière. C'est là que le cauchemar commence pour Romain. L'homme le frappe. Les coups pleuvent, les insultes homophobes aussi. Plusieurs minutes de déchaînement total.

Au milieu de cette violence, la carte bleue de Romain tombe de sa poche. Les agresseurs s'en emparent et s'arrêtent à un distributeur d'Elbeuf, à quelques kilomètres au sud de Rouen. Les codes sont vite balancés, sous la menace des armes : couteaux et pistolets. Résultat, 800 euros dans la poche des agresseurs, loin d'être rassasiés.

Direction Rouen, le point de départ. C'est déjà le matin, la banque est déjà ouverte, place Saint-Marc. Les deux individus, toujours armés, demandent à Romain de retirer 1.500 euros au guichet directement. Accompagné de l'un des deux hommes, il entre dans la banque. Au guichet, c'est un refus. La somme est trop grosse. Moment de flottement entre les deux hommes qui prennent la fuite. Romain s'abrite dans la banque. Le cauchemar est enfin terminé.

* Le prénom de la victime a été modifié