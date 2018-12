Lille, France

Une enquête est ouverte après l'agression homophobe d'un Montpelliérain à Lille. Les faits se sont déroulés mercredi dernier, dans le Nord, mais la victime , un homme de 34 ans, homosexuel, n'a pu déposer sa plainte que samedi à Montpellier car le commissariat de Lille a refusé d'enregistrer sa déposition.

"T'es arabe ou PD ?"

Selon Farès Araoudiou, il sortait du métro de Lille vers 22 heures, au centre ville, avec son compagnon qu'il tenait bras lorsque le couple a été pris à parti par trois individus . Un trio qui les a menacés et insultés. Des insultes ouvertement homophobes comme "bandes de PD, vous avez pas honte" ou encore "T'es un arabe ou un PD ?".

Farès Araoudiou , qui fait de la boxe thaïe décide de ne pas se laisser faire . Il se bat avec les trois individus . Bilan : deux côtes et une clavicule fêlée. Il se présente alors au commissariat de Lille . On lui dit, par interphone, qu'on ne peut pas prendre sa plainte, en l'absence de certificat médical. On lui aurait dit aussi, toujours selon la victime , "qu'ils n'avaient pas à se tenir par le bras". Il n'est pourtant pas du tout nécessaire d'avoir un certificat médical pour porter plainte. Les enquêteurs peuvent eux-même décider de réquisitionner un médecin légiste.

#Stophomophobie, la maire de Lille réagit

Dans un communiqué, le préfet du Nord tente de calmer le jeu car cette agression a déjà fait le tour des réseaux sociaux, notamment sur twitter avec le hashtag #Stophomophobie . La maire de Lille, Martine Aubry elle-même twittait dès vendredi soir : "Consternée d'apprendre l'agression d'un couple homophobe. Tout mon soutien".

Les enquêteurs qui avaient initialement refusé la plainte, vont donc tenter de retrouver les trois individus agresseurs et peut être apporter des explications sur le refus d'enregistrer la plainte du Montpelliérain qui a depuis, pu faire sa déposition dans un commissariat de Montpellier où il a semble-t-il été beaucoup mieux reçu.

Consternée d'apprendre l'agression d'un couple homosexuel à Lille cette semaine. Tout mon soutien à Safir et son compagnon #StopHomophobie — Martine Aubry (@MartineAubry) December 28, 2018