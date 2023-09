Agression match FC Nantes-OM : "C'est inadmissible" pour Thierry Tissot du groupe de supporters Active Nantes

Après l'agression de ce vendredi 1ᵉʳ septembre 2023 au soir d'un homme de 39 ans et de sa famille (sa femme Alicia, assistante maternelle de 32 ans et leur fils de six ans) lors du match FC Nantes - OM au stade de la Beaujoire, à Nantes, les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux.

Les gestes violents, insultes, crachats et jets de gobelets de bière de la part de supporters nantais installés en tribune Loire sont fermement condamnés de toutes parts, à commencer par les groupes de supporters nantais. Thierry Tissot est le président de l'association Active Nantes. "C'est totalement inadmissible l'attitude qu'ont eu certains supporters à l'encontre du petit garçon de six ans et de sa famille."

"Les stadiers n'étaient focalisés que sur la Brigade Loire et leurs fumigènes" - Thierry Tissot

Ce qui est pointé du doigt, c'est le manque de sécurité : "les stadiers n'étaient focalisés que sur la Brigade Loire et leurs fumigènes, explique-t-il. Ils ne géraient pas du tout ce flot de supporters de Marseille pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'affrontements ou d'insultes. C'était incroyable comme ils étaient désintéressés par ce qui était pourtant un sujet critique de sécurité."

Selon Thierry Tissot, la responsabilité vient à la fois du club et des associations de supporters : "on se doit aussi d'être plus pédagogues. Nous, ça nous fait réfléchir et ça nous fait dire qu'on doit encore marteler des messages de respect, même si on le fait déjà régulièrement."

De son côté, le FC Nantes condamne les violences de vendredi soir dans un communiqué et souhaite entrer en contact avec la famille, originaire de Donges en Loire-Atlantique, pour lui assurer son soutien.