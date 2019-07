Agression mortelle à Montluçon : 400 personnes réclament "Justice pour Alexandre"

Montluçon, France

La marche a débuté vers 14h30, dans le silence et le respect. Puis, une chanson du rappeur Rohff intitulée "Regretté" est lancée d'un haut-parleur en tête de cortège. Les différents participants avaient comme habit un tee-shirt avec les inscriptions « Hommage à Alexandre. Repose en paix. »

Des fleurs blanches et une minute de silence

Le cortège a ensuite pris la direction du quai Favières en enjambant le pont Saint-Jacques. Direction ensuite le quai Louis-Blanc : c'est à cet endroit, près du Carrefour, que se sont produits les faits. Le mercredi 10 juillet, Alexandre, 22 ans, originaire du quartier de Fontbouillant, a perdu la vie pour avoir simplement croisé le regard de ses agresseurs. Agés de 15 et 17 ans, ils retrouvent le jeune homme sur ce parking pour s'expliquer. Mais l'échange est tendu. Un coup de poing est échangé, puis deux coups de couteau, dont un mortel.

Les organisateurs étaient là aussi pour demander "justice" et protester contre cet état de fait. Devant les lieux du drame, la mère de la victime a tenu, émue, à prendre la parole pour alerter et demander que ce type d'actes "ne recommence plus". La chanson de Calogero « Un jour au mauvais endroit » a également été diffusée. Elle évoque la mort d'un jeune de banlieue tué dans près de Grenoble.

Beaucoup de personnes étaient présentes en soutien, comme Nathalie de Domérat, venue juste "pour soutenir la famille en ces temps de peine".