Agression mortelle au CHU de Reims : "Il peut toujours y avoir une faille" estime le maire Arnaud Robinet

"Un choc, de la tristesse, de l'émotion", a réagi ce mardi sur France Bleu Champagne-Ardenne le maire de Reims Arnaud Robinet après le décès de l'infirmière de 38 ans, agressée au couteau la veille dans l'enceinte de l'hôpital. Un homme de 59 ans s'en est pris à deux employées dans l'unité Médecine et santé au travail, avant d'être interpellé. Selon les premiers éléments de l'enquête, pour assassinat et tentative, il s'agit d' un "déséquilibré" .

ⓘ Publicité

"Mes premières pensées vont bien évidemment à sa famille, à ses proches, à ses collègues qui ont été fortement touchés et traumatisés, et bien évidemment à l'ensemble de la communauté hospitalière", a déclaré Arnaud Robinet, également président de la Fédération hospitalière de France.

Une secrétaire médicale de 56 ans est sérieusement blessée. "Il semblerait que les choses aillent beaucoup mieux pour elle" , même s'il faut "rester prudent" , a indiqué l'élu.

"Impossible de fouiller chaque personne qui rentre à l'hôpital"

Cette violente agression, au sein même de l'hôpital pose la question de la sécurité dans les établissements de santé. Une sécurité qu'il semble impossible d'assurer à 100%. "Le CHU de Reims", explique Arnaud Robinet, "c'est quasi 8.000 agents hospitaliers et entre les visiteurs, les patients et les agents, c'est un va-et-vient permanent, qui plus est sur un site en reconstruction".

"On peut toujours augmenter le nombre de personnes à l'entrée des établissements de santé", ajoute-t-il (…). "On a été capable de filtrer les visiteurs ou les patients au moment du pass sanitaire, donc c'est possible de le faire. Mais malheureusement, il peut y avoir toujours une faille". "Impossible", explique Arnaud Robinet, "de fouiller chaque personne qui rentre à l'hôpital".

loading

Arnaud Robinet a précisé que l'agresseur présumé avait été interpellé rapidement "aussi bien par les agents de la sécurité du CHU et les forces de l'ordre qui sont arrivées sur place (...) ça aurait pu être plus grave et plus dramatique si cet homme était resté à déambuler dans l'établissement".

"Il y a eu une augmentation des violences"

"La violence augmente en France" reconnaît Arnaud Robinet "et malheureusement, elle touche aussi le personnel soignant". "Sur l'ensemble des établissements de santé publique" de France, ajoute le président de la FHF, "mais également concernant les soignants privés, il y a eu une augmentation des violences, verbales et aussi physiques".

À lire aussi Agression mortelle au CHU de Reims : ce que l'on sait du suspect interpellé

Selon Daniel Guillerm, président de la Fédération nationale des infirmiers, "on voit ces agressions se multiplier", des agressions "de plus en plus violentes", qui sont passées du stade "des incivilités en masse" aux "agressions physiques". Il déplore "une forme de consumérisme médicale" dans laquelle le patient gère mal impatience et frustration.

Pour le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, ancien ministre de la santé, interrogé sur France Inter : "Cela fait partie des drames les plus intenses qui puissent toucher notre nation (...) quelqu'un qui dévoue sa vie à protéger et sauver celle des autres et qui trouve la mort de manière violente, incompréhensible".

"Le drame du CHU de Reims touche la Nation toute entière", a réagi de son côté la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet.

Une minute de silence sera observée ce mardi à 13h30 au CHU de Reims en mémoire de l'infirmière décédée, indique l'hôpital dans un communiqué.