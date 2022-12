Agression mortelle d'Yvan Colonna : la composition de la commission d'enquête parlementaire dévoilée

En tout, 29 députés sont chargés de faire la lumière sur l'agression mortelle d'Yvan Colonna, le 2 mars, à la prison d'Arles. La composition de cette commission d'enquête parlementaire a été dévoilée ce mercredi 7 décembre par l'Assemblée nationale après son adoption à l'unanimité par la commission des Lois, quinze jours plus tôt.

ⓘ Publicité

Sans surprise, les deux députés insulaires Jean-Félix Acquaviva et Laurent Marcangeli figurent dans cette liste. Le premier doit en prendre la présidence, et le second en être le rapporteur. Six mois de travaux sont prévus, essentiellement des auditions, dont les interrogations devraient, selon Jean-Félix Acquaviva, essentiellement porter sur "la clémence dont a bénéficié Franck Elong Abé dans son parcours de détention" et "le maintien du statut de détenu particulièrement surveillé d'Yvan Colonna".

Parmi les députés, on note notamment les présences de Sandrine Rousseau (Nupes), Sabrina Agresti-Roubache (Renaissance), épouse du recteur de l'académie de Corse, de l'Ajaccien Philippe Juvin (LR), ou de la rapporteure du texte créant cette commission, Caroline Abadie (Renaissance). La sélection de ces 29 députés est réalisée au prorata de la représentation de chaque groupe dans l'hémicycle. Autre bon connaisseur de la Corse, le député Ugo Bernalicis. Membre de la délégation qui s'était rendue à Poissy pour visiter les deux membres du commando Erignac, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri il avait également visité les prisons corses au printemps dernier.

Le premier rendez-vous de la commission parlementaire est fixé au mardi 13 décembre prochain, à 17h15, pour la nomination du bureau, la désignation du rapporteur et des "échanges en vue de l'organisation des travaux de la commission". C'est cette première réunion qui donnera le départ officiel de six mois d'auditions et d'investigation.

Les 29 députés qui composent la commission

Caroline Abadie (Renaissance), Jean-Félix Acquaviva (Liberté, Indépendants), Sabrina Agresti-Roubache (Renaissance), Ségolène Amiot (Nouvelle Union Populaire écologique et sociale), Bénédicte Auzanot (Rassemblement national), Romain Baubry (Rassemblement national), Ugo Bernalicis (La France insoumise), Mickaël Cosson (MoDem et Indépendants), Jocelyn Dessigny (Rassemblement national), Pierre Dharréville (Nupes), Guillaume Gouffier Valente (Renaissance), Meyer Habib (Les Républicains), Sacha Houlié (Renaissance), Philippe Juvin (Les Républicains), Mohamed Laqhila (MoDem et Indépendants), Emmanuel Mandon (MoDem et Indépendants), Laurent Marcangeli (Horizons), Elisa Martin (La France insoumise), Karl Olive (Renaissance), Didier Paris (Renaissance), Thomas Portes (La France insoumise), Angélique Ranc (Rassemblement national), Cécile Rilhac (Renaissance), Sandrine Rousseau (Ecologiste - Nupes), Anaïs Sabatini (Rassemblement national), Hervé Saulignac (Nupes), Sarah Tanzilli (Renaissance), Cécile Untermaier (Nupes), Guillaume Vuilletet (Rennaissance)