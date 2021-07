Agression raciste à Dole : le septuagénaire condamné à trois ans de prison ferme, avec mandat d'arrêt

Adil Sefrioui et les avocats représentant du CRI qui s'est porté partie civile (association de coordination contre le racisme et l'islamophobie)

Le septuagénaire reconnu coupable de l'agression raciste à Dole en avril dernier, est condamné à trois ans de prison ferme avec mandat d'arrêt. Ce mardi 6 juillet 2021 en délibéré, le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier dans le Jura a ainsi décidé d'une peine beaucoup plus lourde que celle requise par le procureur. En avril, l'homme avait renversé un habitant devant son domicile, sous les yeux de sa femme et de ses enfants, après l'avoir traité de "sale bicot". La vidéo prise par l'épouse de la victime avait fait le tour des réseaux sociaux, et provoqué la stupeur dans la salle d'audience.

Une peine douze fois supérieure à la peine requise par le procureur

Cette décision du tribunal a de quoi surprendre lorsque l'on repense à la journée d'audience du 22 juin. Lors du procès, le procureur de la république avait requis quatre mois ferme à l'encontre du septuagénaire, à domicile, avec port du bracelet électronique. Le tribunal se montre ainsi beaucoup plus strict envers l'homme de 72 ans, le condamnant à cinq ans de prison dont deux avec sursis. Il se voit également annuler son permis de conduire pendant trois ans, confisquer son véhicule, et interdire le port d'une arme pendant 15 ans.

La victime, Adil Sefrioui, est relaxée pour les faits de dégradation du véhicule, mais reconnue coupable pour les injures et violences et condamnée à 400 euros d'amende.

Ces faits là ne pouvaient pas ne pas mériter une sanction exemplaire. - Me Randall Schwerdorffer

"Cette peine place Adil Sefrioui de façon très certaine dans une position de victime, réagit Me Randall Schwerdorffer, l'avocat d'Adil Sefrioui. Lui n'est condamné que pour deux contraventions, il est relaxé pour une troisième. Il n'y a pas de commune mesure entre une amende, et la peine de trois ans ferme avec mandat d'arrêt. Cette décision remet les choses à leur place."

"C'est une peine très signifiante" : Me Randall Schwerdorffer Copier

Selon l'avocat, l'audience avec un prévenu absent, et la vidéo violente visionnée durant l'audience ont prouvé l'aspect volontaire de l'agression. Ces éléments ont beaucoup joué d'après l'avocat : "ces faits là ne pouvaient pas ne pas mériter une sanction exemplaire. Il serait temps que monsieur le procureur agisse en tant que ministère public et pas en tant qu'avocat de la défense."

Me Randall Schwerdorffer au tribunal de Lons-le-Saunier, l'avocat d'Adil Sefrioui © Radio France - Sophie Allemand

Les avocats des parties civiles avaient demandé la requalification des faits en tentative de meurtre, demandant ainsi au tribunal correctionnel de statuer une exception d'incompétence et de renvoyer l'affaire devant un juge d'instruction. Demande rejetée par le tribunal ce mardi.