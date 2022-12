Agression sexuelle à l'hôpital Camille-Claudel de La Couronne : la CGT écrit au Président de la République

Plus d'un mois et demi après l'agression sexuelle et le viol dont a été victime une jeune aide-soignante du centre hospitalier spécialisé Camille-Claudel à La Couronne près d'Angoulême, le syndicat CGT se plaint de n'avoir aucune réponse de la part des autorités. Ni le ministère de la santé, ni l'agence régionale de santé, ni l'inspection générale, n'ont donné signe de vie. Alors, le syndicat a pris la plume pour écrire une lettre ouverte au Président de la République pour lui demander d'intervenir auprès des personnes compétentes.

Demande de réconfort

Début novembre, un patient qui se rendait à un rendez vous médical a agressé sexuellement et violé la jeune aide-soignante qui l'accompagnait, sous la menace d'une arme. Lors d'un comité d'hygiène et sécurité puis d'un comité technique d'établissement fin novembre, le syndicat avait appelé à des rassemblements pour demander une réponse précise à ses questions. Dans sa lettre à Emmanuel Macron, la CGT de Camille-Claudel manie l'ironie : elle "n'est absolument pas opposée à des voyages au Qatar pour soutenir l'équipe nationale de football mais souhaiterait que le reste soit fait. Apporter son soutien aux footballeurs pour les réconforter après la défaite ne nous gêne pas non plus, mais le sens des priorités nous oblige à vous rappeler le soutien que vous devez aussi et surtout à notre collègue victime d'un traumatisme qu'elle portera toute sa vie et mérite de votre part une attention toute particulière". Fin de citation. Le syndicat CGT conclut en affirmant ne pas douter une seconde du regard bienveillant du président à ce dossier, et qu'il saura prendre les bonnes décisions que pour l'instant personne "ne semble vouloir prendre".