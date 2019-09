Agression sexuelle aux Eurockéennes : le prévenu échappe à la prison

Belfort, France

Dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juillet, les gendarmes sont appelés sur le camping des Eurockéennes d'abord pour un vol. Mais c'est une autre affaire qui va les mobiliser. Une campeuse originaire du Haut Rhin sortie de sa tente en larmes vient d'alerter un agent de sécurité. Elle dit avoir été agressée sexuellement par l'ami proche avec lequel elle partageait une tente au camping de Sermamagny. Tous les deux étaient venus ensemble au festival. C'est même elle qui avait acheté les billets.

Des actes présumés de pénétrations digitales pendant le sommeil

L'auteur présumé est poursuivi pour des atteintes sexuelles : il aurait commis des actes de pénétrations digitales sur les parties intimes de sa meilleure amie. A la barre, l'homme reconnaît en partie les faits : "Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai totalement honte, c'est mal, mais il n'y a pas eu de pénétrations digitales. C'était pour qu'il se passe quelque chose. Un acte sexuel, un câlin" explique l'homme en tee-shirt noir et jean. "Vous avez profité de son sommeil. Elle était prête à ça ?" demande la présidente du tribunal. "Non !" répond le prévenu, les mains dans le dos embarrassé. Ce n'était pas que des caresses, assure la jeune femme, qui explique s'être d'abord retournée sur le côté avant que son ami ne revienne à la charge. Les deux avaient un matelas chacun.

J'étais tétanisé, j'ai arrêté de respirer ! - la victime à la barre du tribunal

A la barre, la victime explique. "Je dormais, je me suis réveillée suite à des secousses. Je me suis rendu compte qu'il y a eu pénétrations. Tétanisée, j'ai arrêté de respirer. Je ne comprends pas. Je connais sa mère et sa soeur. Ce qu'il a fait, j'espère que ça n'arrivera jamais à sa soeur".

Une trahison et une amitié gâchée

La victime était la meilleure amie du prévenu. Leur amitié est à jamais gâchée par ces actes. "Je sais que j'ai brisé quelque chose, c'est irréfléchi. J'aimerais revenir en arrière mais je ne peux qu'assumer" explique l'homme.

Le procureur avait réclamé 4 mois de prison ferme

Dans ses réquisitions, le procureur de la République a réclamé 24 mois de prison dont 18 mois avec sursis. Le tribunal a finalement choisi de ne pas envoyer l'auteur des faits en prison. Il est reconnu coupable et condamné à deux ans de prison totalement assortis de sursis avec mise à l'épreuve. L'homme aura des obligations à respecter : se soigner, chercher un travail et ne plus entrer en contact avec la victime. Avant cette affaire, son casier judiciaire faisait déjà état de six mentions pour vols, conduites sans permis notamment.

Une seconde enquête avait été ouverte toujours dans le cadre des dernières Eurockéennes. Enquête pour viol présumé sur mineure dans la nuit du samedi au dimanche.