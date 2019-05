Agression sexuelle d'un migrant par cinq demandeurs d'asile : procès à Dijon

Dijon, France

Cinq demandeurs d'asile afghans comparaissent depuis mercredi devant le tribunal correctionnel de Dijon pour une agression sexuelle sur un autre demandeur d'asile, un mineur indien de 16 ans. Le jeune homme explique qu'en mai 2017, il a été contraint à des relations sexuelles avec les cinq hommes afghans, les mains liées dans un bungalow du centre d'accueil des demandeurs d'asile de Dijon. Les cinq agresseurs assurent que le jeune homme était consentant. Celui-ci est revenu sur ses déclarations en confiant au tribunal qu'il n'y avait pas eu de pénétration. L'audience se poursuit aujourd'hui jeudi.

Difficulté de langue mais pas de pénétration

Deux interprètes traduisent toutes les déclarations et le tribunal doit adapter son niveau de langage. Les afghans s'expriment en pashto, la victime indienne en ourdou. Les cinq afghans reconnaissent qu'ils ont eu des relations sexuelles, "très courtes, une ou deux minutes" dans le bungalow 12 du centre d'accueil de Dijon après une soirée ensemble en boite de nuit. Les agresseurs connaissaient leur victime et affirment que le jeune homme n'a pas été attaché ni frappés. Selon eux, il était même consentant. Parmi les demandeurs d'asile, le jeune homme serait connu comme homosexuel, peut être prostitué. Ce qu'il nie dans des déclarations confuses à la barre. Le jeune homme explique naïvement qu'il n'y a pas eu pénétration. Malgré les difficultés de langue, la présidente insiste et en ourdou le jeune confie qu'ils "ont forcé mais ne sont pas entrés dans le trou du caca". Son avocate demande alors à un des accusés qu'elle serait la peine en Afghanistan pour cette agression sexuelle. L'homme se tord les bras nerveusement dans le box des accusés et lâche "en Afghanistan, c'est la peine de mort".

Relation consentie mais pas assumée

Pour l'avocat d'un des cinq jeunes afghans, la victime était consentante mais n'arrive pas à assumer son homosexualité. Maitre Nicolas Panier explique qu'au cours de la première journée d'audience, le jeune indien "a révélé à plusieurs reprises qu'il a été actif au cours de la relation sexuelle. Donc il y a un doute. Il cherche probablement à chasser moralement tout ce qui le rapproche d'une homosexualité qu'il ne peut pas accepter au regard de la façon dont l'homosexualité est réprimée en Inde. Il y a une question de misère sexuelle et solitude absolue. C'est une chose que d'accepter une relation homosexuelle, c'en est une autre de l'assumer... Ce qui fait que derrière, on vient rediscuter le consentement qui était là. Et clairement là".

Sourires gênés et acte dont il ne faut pas parler

L'avocate du jeune indien victime de l'agression sexuelle s'interroge sur les tabous de la sexualité des cinq agresseurs. Maitre Marie Christine Keppling souligne que "lorsque l’interprète leur demande ce qui s'est passé, ils ont un sourire gêné. Ils sont mal à l'aise et certains accusés demandent qu'on en termine comme s'il s'agissait de quelque chose dont il ne faut même pas parler. En Afghanistan, ils risquent la peine de mort. Pourquoi sont -ils passés à l'acte en France. C'est mon questionnement".

L'audience se poursuit jeudi devant le tribunal correctionnel de Dijon.