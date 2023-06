Agression sexuelle de Shaïna à Creil : de la prison avec sursis en appel pour les quatre prévenus

Des peines de prison avec sursis en appel pour les quatre agresseurs de Shaïna. Ils écopent de 6 mois, 1 an et de 2 ans de prison avec sursis. En 2017 cette jeune fille alors âgée de 13 ans avait été agressée sexuellement à Creil par ces quatre mineurs. Ils avaient filmé et diffusé l'agression sur les réseaux sociaux.

Des peines plus lourdes qu'en première instance

"En première instance ils avaient été condamnés à des peines moins lourdes" précise l'avocate de la famille Me Negar Haeri. "L'absence de prison ferme il fallait s'y attendre, parce que ce sont des primo-délinquants au moment des faits, parce qu'ils sont mineurs. Mais ce n'est pas dans le fond ce qu'on attendait. Ce qu'on attendait c'est la réhabilitation de la parole de Shaïna, parce que c'est une jeune fille qui dès les premiers mots qu'elle a prononcés à l'autorité judiciaire est passée pour une menteuse, et avec cette décision, une bonne fois pour toutes, même à titre posthume, on considérera qu'elle disait vrai."

Lundi s'ouvre un nouveau procès éprouvant pour les proches de Shaïna

Celui de son petit ami accusé de l'avoir brûlé vive dans un cabanon à Creil alors qu'elle était enceinte. Le procès devant la Cour d'Assises des mineurs de Beauvais va durer quatre jours. La famille appelle à un rassemblement pacifique et donne rendez-vous à ceux qui souhaitent rendre hommage à Shaïna à 8 heures devant le palais de justice de Beauvais.

"Chaque audience ravive la mémoire du calvaire de Shaïna, les deux dernières années de sa vie. C'est très violent, ça va être une audience difficile car l'accusé conteste les faits, il faut s'y préparer mais la famille sera solide comme d'habitude", conclut l'avocate.