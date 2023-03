Agression sexuelle et langue arrachée à Avignon : un homme de 34 ans condamné

Une femme agressée sexuellement et un homme, agresseur présumé, qui accuse sa victime d'être l'agresseur. C'est cette histoire qu'a dû démêler le tribunal judiciaire d'Avignon ce vendredi 10 mars. À l'issue de ce procès en première instance, l'homme, un Tunisien de 34 ans a été condamné à deux ans de prison ferme, et cinq ans d'interdiction de territoire français. Désormais, il est également inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).

Parole contre parole

Les faits remontent à la nuit du 18 au 19 février dernier dans le quartier Saint-Jean à Avignon. La version retenue par le tribunal est celle de la victime : une femme de 57 ans sous curatelle. Cette nuit là, elle sort promener ses deux chiens. L'homme l'aborde, lui fait des avances, qu'elle refuse, mais il la suit. Quand elle finit par arriver devant chez elle, c'est là qu'il l'enserre par la taille, glisse sa main dans son pantalon, et l'embrasse de force. Pour se défendre, elle lui mort alors la langue et un morceau se détache. Il relâche son emprise. Elle peut donc s'enfuir. Elle apportera ensuite le bout de langue dans un pot en verre au commissariat.

Mais son agresseur raconte une tout autre version des faits. Pendant l'audience, qui a duré presque deux heures, il nie tout. Il conteste sa culpabilité et affirme au contraire être la victime. "C'est moi qui ait été violé, pas elle", déclare t-il. À la procureure et à la présidente du tribunal il explique que c'est la quinquagénaire qui s'est "jetée sur lui," que c'est elle qui a mis sa main autour de sa taille avant de lui "proposer d'aller chez elle" et enfin que c'est elle qui a "mis la main sur son sexe" et qui l'a embrassé avant de lui mordre la langue. L'avocat de la défense parle d'un dossier incohérent de bout en bout, dénonce "des témoignages évolutifs de la victime", conteste l'ivresse de son client pendant les faits (argument qui sera retenu pour la condamnation).

Présente dans la salle, la victime semble affectée par ce récit. Stupéfaite, elle tremble et prend de grandes inspirations.

À la barre, elle exprime sa douleur et son indignation. "C'est tombé sur moi mais si ça avait été une mamie elle n'aurait pas pu se libérer", déclare-t-elle. À ses côtés son curateur lui fait régulièrement des signes pour la rassurer.

Dans ses réquisitions la procureure salue d'ailleurs son courage d'avoir assisté à cette audience et à la version des faits de l'accusé, qu'elle qualifie d'ailleurs "d'humiliation supplémentaire" pour la victime. Mais les derniers mots de l'accusé furent "je suis innocent" et son avocat affirme "étudier l'opportunité de faire appel" de cette décision qui rejette sa demande de relaxe.