Agression sexuelle présumée : la soprano Chloé Briot s'était confiée au directeur de l'Opéra de Rennes

Dans cet opéra, Chloé Briot et son partenaire incarnent les deux personnages principaux. Et ils ont deux scènes d'amour à interpréter. C'est justement pendant ces scènes que la soprano dit avoir été agressée sexuellement. Les faits se seraient déroulés entre octobre 2019 et février 2020. "En pleine représentation, il a palpé mon sein droit comme de la pâte à modeler. J'ai tenté de me recroqueviller pour qu'il ne puisse plus me toucher. Dans la deuxième scène, il a écarté violemment mes jambes en mettant sa tête sur mon sexe" décrit la chanteuse mayennaise.

Les agressions se répètent poursuit-elle et la soprano décide donc d'en parler au metteur en scène, puis au directeur de l'Opéra de Rennes, Mathieu Rietzler interrogé par France Bleu Armorique : "à partir du moment où l'artiste m'a fait part de la situation, le 16 janvier au soir, je l'ai reçue pour recueillir son témoignage afin de mettre en place un protocole de prévention des comportements sexistes et sexuels. Notre première responsabilité c'est de protéger les artistes. Le fait qu'elle se soit exprimée à Rennes montre que nous sommes dans une structure dans laquelle on est en confiance et en empathie car la chose la plus difficile c'est de libérer la parole".

Des mesures ont été prises pour éloigner les deux artistes. Les loges sont déplacées, les horaires de maquillage changés. Chloé Briot affirme avoir reçu plusieurs autres témoignages d'agressions sexuelles dans le monde du spectacle, a-t-elle précisé hors micro à France Bleu. La soprano, âgée de 33 ans, a porté plainte, une enquête est en cours.