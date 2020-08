Agression transphobe à Poitiers : "J'aurais pu avoir la figure défigurée"

Une nouvelle agression transphobe à Poitiers suscite l'indignation de militants de la cause LGBT. Dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 juillet, Mendy, 22 ans, a été agressée près de la gare, rue de la roche, par trois individus qui l'ont insultée avant de dérober son sac à main. Deux de ses agresseurs, mineurs, ont été interpellés après les faits. La victime a porté plainte ce lundi au commissariat de Poitiers.

"Ils m'ont traité de sale pédé, sale trans, sale travesti"

"Je marchais seule quand trois jeunes m'ont interpellée et m'ont demandé 150 euros. Je leur ai répondu clairement que je ne les connaissais pas et j'ai tracé ma route", raconte Mendy. Rapidement, les trois jeunes la rattrapent et l'encerclent. "Ils m'ont pris mon sac, ma carte de crédit, et m'ont insultée."

Mendy ne doit son salut qu'à trois jeunes filles qui n'ont pas hésité à intervenir pour la défendre. "Heureusement que ces trois filles étaient là, parce qu'on a pu prévenir la police et la BAC a pu interpeller deux des agresseurs. Sans elles, si j'avais été toute seule, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais vraiment la figure défigurée".

Douze agressions LGBT-phobes depuis janvier 2020

Cette nouvelle agression intervient dans un contexte de recrudescence des actes anti-LGBT à Poitiers. "Nous avons recensé douze faits LGBT-phobes depuis janvier 2020 à Poitiers, ce qui est énorme", s'alarme Yohann Allemand, correspondant du Refuge, une association qui vient en aide aux jeunes LGBT en détresse.

"On constate que beaucoup de ces agresseurs sont des mineurs"

"La plupart du temps, les agresseurs sont en fait des mineurs, donc je pense qu'il y a un gros travail de sensibilisation et de prévention à faire auprès des jeunes mais aussi auprès des adultes. C'est choquant parce qu'on n'a plus le droit de vivre librement, et de se balader dans la rue comme on est. Je trouve ça intolérable. Ça n'a pas sa place à Poitiers, ni en France, ni ailleurs dans le monde".

Après avoir alerté la mairie de Poitiers, Yohann Allemand se réjouit d'avoir obtenu un entretien, "prévu fin août", avec Alexandra Duval, conseillère municipale en charge de l'action sociale et de l'égalité des droits.