Agression transphobe à Rouen : "J'ai peur que cela recommence"

Rouen, France

"Sale trans, ces gens-là ça ne devraient pas exister". Ces mots, ces remarques, Stéphanie une transgenre depuis cinq ans, les entend régulièrement dans la rue et souvent en pleine journée. A Rouen, elle s'est faite agressée à cinq reprises et elle le vit très mal : "Je suis comme je suis, mais dans ces moments-là on sent vraiment de la haine, une animosité et ça déconcerte complément."

Elle poursuit :

"j'ai l'impression d'être un défouloir pour certaines personnes."

Après l'agression, Stéphanie se ressource avec ses proches. © Radio France - Romain Chevalier

"J'ai peur de sortir à nouveau dans la rue"

Les larmes au bord des yeux, la voix tremblante, aujourd'hui elle dit craindre pour son avenir. "J'ai peur de sortir à nouveau dans la rue, j'ai peur que ça recommence. je me dis que jusqu'ici j'ai eu de la chance, mais un jour je tomberais peut-être sur des gens très violent et on peut imaginer le pire."

Les deux femmes sont très soudées. © Radio France - Romain Chevalier

Alors pour éviter ça, Stéphanie a décidé de porter plainte lors de cette dernière agression. Mais pour elle, emprisonner les auteurs des faits n'est pas la meilleure punition : "Pourquoi pas faire des _travaux d'intérêt général dans une association LGBT_, pour qu'ils puissent se rendre compte que finalement on est comme tout le monde."

Les 4 mineurs interpellés seront auditionnés ce mardi. Le plus virulent des agresseurs est lui toujours en fuite.