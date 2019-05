Agression transphobe à Rouen : l'auteur principal poursuivi pour violences aggravées

L'adolescent avait pris la poudre d'escampette juste après l'agression. C'était mardi dernier, rue des charrettes, en plein centre-ville de Rouen. Une femme et sa compagne, transgenre, sont prises à partie par une bande de cinq adolescents. "Sale trans". "T'es qu'une merde". Les insultes fusent à l'encontre de Stéphanie, devenue femme mais dont les traits trahissent encore son ancienne identité masculine.

Injures et bousculade

Injurié et bousculé, le couple trouve refuge dans le local tout proche de la T.C.A.R, la compagnie des transports en commun de l'agglomération rouennaise, et appelle la police. Quatre des cinq adolescents sont interpellés à proximité par une patrouille de la B.A.C, la brigade anti criminalité. Convoqués ce mardi matin et placés en garde à vue, leurs auditions ont permis d'identifier le cinquième mis en cause. L'adolescent, placé en garde a vue mercredi midi, a été déféré ce jeudi matin au Parquet, et présenté a un juge des enfants. Il sera poursuivi pour violences aggravées. Les quatre autres ont été libérés hier soir, dont un a été complètement mis hors de cause.