Agression de Yuriy à Paris : deux mises en examen supplémentaires

Deux mineurs supplémentaires ont été mis en examen ce jeudi après l'agression du jeune Yuriy mi-janvier, pour tentative d'assassinat, vol avec violences et participation à une association de malfaiteurs. Selon une source judiciaire à France Bleu Paris, confirmant une information du Parisien, ils se sont présentés spontanément au 3ème district de police judiciaire, ce mardi et mercredi, et ont été mis en examen à l'issue de leur garde à vue. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire.

Au total, onze personnes sont mises en examen dans cette affaire, dont sept désormais pour tentative d'assassinat.

Rixe entre bandes

Neuf jeunes, dont un majeur, avaient déjà été mis en examen dans la nuit du 30 au 31 janvier : cinq avaient été placés en détention provisoire, les quatre autres sous contrôle judiciaire. Les images de vidéosurveillance avaient permis d'identifier les agresseurs de Yuriy, violemment passé à tabac le 15 janvier sur la dalle Beaugrenelle dans le 15ème arrondissement. L'adolescent avait été conduit à l'hôpital dans un état grave. Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, une dizaine de jeunes apparaissaient en tenue de sport et blousons à capuche, s'acharnant sur l'adolescent au sol à coups de pied ou de battes.

Ces premières garde à vue avaient permis de confirmer la thèse d'une expédition punitive. Cinq jours avant les faits, un autre adolescent originaire de Vanves (Hauts-de-Seine) avait été agressé par un groupe de jeunes parisiens (auquel appartenait Yuriy) : l'agression de Yuriy est arrivée en représailles. Si certains connaissaient l'adolescent, ils ne le visaient pas en particulier selon plusieurs témoignages.