Agressions à Joué-lès-Tours fin 2018 : 3 jeunes hommes poursuivis en justice

La sûreté départementale du commissariat de Tours a interpellé quatre jeunes hommes dans le cadre de l'enquête sur les agressions à Joué-lès-Tours en novembre-décembre dernier. Trois sont poursuivis pour vols aggravés et recel. Le principal prévenu a 21 ans.

Indre-et-Loire, France

Joué-lès-Tours avait été marqué à la fin de l'année 2018 par une série d'agressions de femmes, à proximité de l'arrêt de Tram Bulle d'O. Une vingtaine de femmes, dont certaines âgées, avait été agressées. Les policiers de Tours viennent d'élucider une partie des faits. Il ont mis la main sur quatre personnes. Trois vont être poursuivis. Le principal suspect est poursuivi de deux vols aggravés les 5 et 8 décembre, sur deux femmes âgées de 84 et 82 ans. L'une avait résisté. Elle avait été frappée. L'homme est originaire de Tours. SDF, il zonait dans le secteur de Joué-lès-Tours. Ils pourrait être l'auteur d'autres vols à l'arraché sur la période, mais les policiers n'ont pas réussi à l'identifier formellement.

Les suspects identifiés par les caméras de vidéosurveillance

Sur les trois autres personnes interpellées par les policiers et placées en garde à vue, deux vont être poursuivies. Le premier garçon est à peine majeur, né en 2000. L'autre est mineur, né en 2002. Ils sont poursuivis pour recel. Ils avaient utilisé la carte bancaire d'une victime, une quadragénaire, suite à un vol de sac à main à l'arraché. Le majeur est convoqué devant le tribunal de Tours le 26 septembre. Le plus jeune passera devant le tribunal pour enfants le 7 mai. Tous ont été identifiés grâce aux caméras de vidéosurveillance du Tram, mais aussi des caméras d'un commerce dans lequel ils avaient utilisé la carte bancaire volée.