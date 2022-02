Agressions à Talant en décembre : deux suspects devraient être présentés à la justice ce vendredi

Au lendemain d'une importante intervention policière dans le quartier de la Fontaine d'Ouche, le procureur de la République de Dijon, Olivier Caracotch, a fait le point jeudi soir sur les six interpellations menées.

Six personnes ont été interpellées dans le quartier de la Fontaine d'Ouche à Dijon mercredi matin, dans le cadre de deux enquêtes distinctes.

On en sait désormais un peu plus sur l'importante opération policière, mercredi matin, dans le quartier de Fontaine d'Ouche à Dijon. Une cinquantaine de fonctionnaires de la police judiciaire ont mené une série d'interpellations, dans le cadre de deux enquêtes distinctes. Six personnes ont été placées en garde à vue.

L'une des affaires concerne l'agression de deux jeunes talantais, le 23 décembre. L'un avait été frappé à de nombreuses reprises, l'autre sérieusement blessé par balle, occasionnant 52 jours d'ITT. Ils avaient été pris en chasse pour avoir réalisé des photos dans le quartier de la Fontaine d'Ouche. Ce jeudi, quatre personnes avaient été arrêtées, deux ont été libérées. Les deux autres devraient être présentées ce vendredi matin devant le tribunal judiciaire pour "une ouverture d'information judiciaire criminelle des chefs de tentative d'homicide volontaire au préjudice de la personne qui a reçu des projectiles d'arme à feu et de violences volontaires aggravées pour celle qui a été rouée de coups", indique le procureur de la République de Dijon, Olivier Caracotch.

Jeudi, deux autres personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre d'un autre dossier, celui d'une fusillade, le 1er octobre dernier, avenue du Lac, déjà dans le quartier de Fontaine d'Ouche. Deux commerces avaient été ciblés par des tirs, sans faire de blessés. L'une a été libérée sans poursuite, l'autre mise en examen jeudi notamment pour dégradation dangereuse et placée sous contrôle judiciaire, avec une mesure d'éloignement de la métropole.