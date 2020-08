AS Saint-Etienne : les précisions de la justice après les agressions au centre d'entrainement

Les faits ont ému et poussé l'AS Saint-Etienne à communiquer sur l'affaire ce weekend. 3 jeunes du centre de formation soupçonnés d'avoir roués de coups, deux autres plus jeunes, dans la soirée qui suivait la finale de la Coupe de France. Une affaire bien embarrassante pour les Verts qui vient doucher la satisfaction récente d'avoir été classé 4e parmi les meilleurs centres de formation du pays. Le club n'a pas tergiversé et a décidé de mener une enquête interne et de prendre des sanctions immédiates : une exclusion temporaire et deux mises à pied.

Ce lundi, la justice a également fait le point sur cette affaire. André Merle, procureur-adjoint de la République de Saint-Etienne précise qu'il y a finalement trois et non pas deux victimes, des stagiaires âgés entre 14 et 15 ans. Les 3 agresseurs présumés évoluent quant à eux dans les catégories U 17 et U 18 et sont âgés de 15, 16 et 17 ans. Autre précision, la justice enquête sur la période du 20 juillet au 24 juillet et non pas seulement sur la soirée du 24 juillet. Dans un communiqué, il est par ailleurs précisé que les investigations se poursuivent et impliquent "l'audition de tous les témoins possibles pour notamment s'assurer que ces faits n'avaient pas commencés avant le confinement sur d'autres stagiaires".

Des pompes forcées et des coups

Sur les faits, ils sont explicités par le procureur-adjoint : "Les trois personnes soupçonnées seraient venues dans les chambres des plaignants au moment du repas du soir en obligeant les victimes à faire des pompes en leur portant des coups sur les épaules, le dos, les mains ou le plexus". L'enquête se poursuit car les plaignants ont été entendus mais pas encore les parents qui sont domiciliés en Haute-Loire, dans le Rhône et dans la Drome. Des stagiaires à qui une journée d'ITT a été accordée par un médecin.

Quant aux agresseurs présumés, ils sont rentrés dans leur famille, tous en région parisienne. Ils n'ont pas encore été convoqués et le seront dès que les témoins auront été entendus pour déterminer s'il s'agissait là d'un événement ponctuel ou d'un système bien en place qui aurait été mis à jour.