Agressions au couteau à Bressuire : prison ferme pour l'un des prévenus

Les suites judiciaires de violences de Bressuire. L'une des deux personnes interpellées à l'issue d'une des rixes de samedi dernier dans le quartier de la gare a été jugée en comparution immédiate ce vendredi après-midi. L'homme écope de 30 mois de prison, dont 24 avec sursis + une obligation de soins et une interdiction de reparaître à Bressuire. Une peine exemplaire après les différentes bagarres et attaques au couteau survenues ce week-end-là. Dans la nuit du 22 au 23 août dernier, on a recensé pas moins de trois agressions, sans lien entre elles. On rappelle que l'une des deux victimes du prévenu, blessée à coups de lame dans la rue en marge de l'inauguration d'un bar près de la gare, se retrouve en arrêt avec deux mois d'incapacité totale d'interruption de travail. Le mineur qui l'accompagnait n'a pas été jugé pour l'instant mais il devrait passer devant le tribunal des enfants.

