Agressions d'élus : "Le fossé entre l'Etat et les maires est de plus en plus profond"

France Bleu Bourgogne. Jean-Claude Girard, deux ans après, est-ce que vous faites encore des cauchemars en lien avec cette agression ?

Je dirais qu'au jour le jour, tout va mieux, heureusement. Malgré tout, quand j'évoque à nouveau cette agression, il y a des images qui restent gravées profondément en moi et le traumatisme est toujours présent.

Cette semaine votre collègue le maire Saint-Brevin, a démissionné suite à l'incendie criminel sur son domicile. Vous y avez pensé, vous ?

Les conditions étaient complètement différentes. Et en ce qui me concerne, je comprends totalement et j'adresse tout mon soutien au maire de Saint-Brevin, bien sûr. Et je n'oublie pas non plus sa famille parce que la famille est très très impactée à l'occasion malheureusement, de ces agressions terribles. Les conjoints, les enfants. Et je tiens à dire aussi que le fait que le maire de Saint-Brevin ne soit pas revenu sur sa décision, je le comprends et je le comprends très bien. En ce qui me concerne, j'ai eu un vrai soutien par des appels téléphoniques de la préfecture, du procureur très rapidement et les soutiens qui me sont parvenus de la France entière, voire même de Suisse ou de Belgique, par courrier, par mail ou par téléphone, m'ont permis de rebondir.

Le maire de Saint-Brévin reproche à l'État son manque de soutien, de manière générale. C'est votre avis ?

En tout cas, je suis convaincu que le fossé entre l'État et les maires, en tout cas entre Paris et les maires qui sont sur le terrain, est de plus en plus profond et c'est très difficile à vivre au jour le jour.

De quoi avez-vous besoin pour vous sentir plus en sécurité, mieux protégé ?

Aujourd'hui, par rapport à ces annonces qui ont été faites, qui sont plutôt dans le sens d'intervenir après l'agression, ce dont on a besoin, c'est des mesures pour éviter, voire empêcher ces agressions. Et moi, je suis assez convaincu que s'il y avait une piste à suivre, ce serait la création d'une dotation durable annuelle pour les communautés de communes ou les communes qui mettraient en place une police municipale.

Le gouvernement promet des référents aux élus dans tous les commissariats, les gendarmeries. Est ce que d'après vous, ça va servir à quelque chose ?

Pour moi, les référents, ils existent déjà puisque nous avons des interlocuteurs privilégiés au sein de la gendarmerie et en cas de besoin de nous, nous adressons à eux. Donc pour moi, c'est une mesure qui n'aura pas d'impact pour que les maires puissent travailler et puis avant eux, continuer dans leur mandat en toute sérénité.

Ce plan prévoit aussi de renforcer les sanctions pénales. Là encore, utile ou pas selon vous ?

C'est un plus. Par contre, c'est encore une décision qui intervient après l'agression. J'insiste, c'est ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait plus d'agression. Il faut trouver des solutions pour qu'il n'y ait plus d'agression. Et je ne suis pas convaincu que les personnes qui agressent des maires ou des élus soient conscients des peines qu'ils encourent.

Le procès de sept personnes qui auraient participé à votre agression est prévu pour le mois de décembre. Vous trouvez le temps long ?

Effectivement, le procès était prévu, programmé le 8 mars cette année 2023. Et je tiens à dire qu'il y a eu une enquête de gendarmerie très approfondie avec des écoutes téléphoniques, des recherches d'ADN sur un masque covid. Et cette enquête a abouti effectivement à la mise en examen de cette personne. Le procès a été programmé en mars, a été donc reporté du fait que sur les sept avocats, deux étaient retenus en cour d'assises. Donc c'est la loi. Donc je dirais que pour moi, ça n'a pas été une bonne nouvelle, même si je l'accepte totalement.

Qu'est ce que vous attendez de ce procès ?

J'attends particulièrement que les peines prononcées soient à la hauteur de la violence de l'agression. Pour moi, ce serait j'espère, l'aboutissement de cette période extrêmement compliquée.