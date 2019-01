Agressions de journalistes à Rouen : "C’est de plus en plus compliqué chaque samedi" de couvrir les gilets jaunes

Rouen, France

L’ONG Reporters sans frontières lance "un cri d'alarme" après les agressions de journalistes par des gilets jaunes. Samedi 12 janvier, des journalistes de LCI et de TF1 ont été agressés pendant l'acte IX à Rouen. L'un de leurs agents de sécurité a eu le nez cassé. Les deux chaînes ont porté plainte. Le club de la presse de Normandie s'inquiète pour les journalistes couvrant les manifestations.

VIDÉO @paris_normandie. Une équipe de journalistes de la chaîne @LCI ciblée par des manifestants à #Rouen. Les deux journalistes étaient accompagnés de deux agents de sécurité, dont l'un a dû être transporté à l'hôpital.

🔴 Suivez notre direct sur les ➡ https://t.co/VeQGgFWrvspic.twitter.com/VmU9bpLOdI — paris_normandie (@paris_normandie) January 12, 2019

Casque, masque à gaz et brassards presse

Le président du club de la presse de Normandie compte environ six agressions de journalistes pendant les manifestations des gilets jaunes à Rouen depuis le début du mouvement.

C’est de plus en plus compliqué chaque samedi. – Thierry Delacourt

Certains journalistes appellent au boycott des manifestations des gilets jaunes, mais Thierry Delacourt estime qu'"il faut qu’on soit quand même présents (…) mais il faut trouver la bonne distance".

Il faut aussi que les journalistes s'équipent : "On a des casques, on a des brassards presse, on a même des masques à gaz, on en est arrivés là quand même", s'étonne-t-il. "On n’a pas le choix en fait c’est notre métier."

Le métier de journaliste n'est plus compris

"On a le sentiment que la posture de journaliste n’est plus comprise", analyse Thierry Delacourt. "On a le sentiment que si on n’est pas gilet jaune, on est contre les gilets jaunes, alors que ce qu’il faut continuer à essayer de faire comprendre c’est que le travail du journaliste, c’est de croiser les réalités et d’essayer de trouver une sorte de justesse à travers le croisement de toutes ces réalités."

Le président du club de la presse de Normandie espère que l'importance du journalisme dans une démocratie sera comprise par tous. "Il faut essayer d’en discuter avec eux. Parfois on y arrive. (…) Mais c’est vrai que la difficulté c’est que depuis maintenant cinq semaines ça s’est cristallisé donc il y a des gens maintenant qui sont dans leur logique et pour les en sortir, c’est très très compliqué."

Sur Twitter, François Boulo, le porte-parole des gilets jaunes de Rouen a déploré "toutes les violences, qu'elles visent les manifestants, les policiers ou les journalistes". "Pour ma part, je fais tout pour apaiser", assure-t-il, en renvoyant le pouvoir exécutif à ses responsabilités.