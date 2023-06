Agressions en marge d'ACA-OM : deux enquêtes ouvertes pour "violences en réunion"

Après le volet sportif et la victoire de l'AC Ajaccio hier contre l'Olympique de Marseille (1-0) pour la 38ème journée de Ligue 1, l'extra-sportif avec les nombreuses violences en marge de la rencontre depuis deux jours, place désormais au volet judiciaire. Le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe, annonce ce dimanche l'ouverture de deux enquêtes pour "violences en réunion".

Un journaliste et un enfant malade agressés

La première enquête concerne l'agression de notre confrère journaliste de France 3 Corse Via Stella , pris à partie par un groupe de supporters marseillais hier soir après la rencontre dans une station-service à l'entrée de la ville. Sa caméra a été détruite, précise le procureur. Une ITT de 3 jours a été notifiée par un médecin, précise France 3 Corse. La chaîne annonce également que "la direction et la rédaction de France 3 Corse ViaStella, ainsi que la direction du réseau régional de France 3 condamnent fermement ces actes et vont déposer plainte."

Une autre enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur l'agression du jeune Kenzo, cet enfant de huit ans souffrant d'un cancer a été pris à partie lui et son père lors de la rencontre par des supporters ajacciens pour avoir porté un maillot de l'OM dans le stade. Les deux personnes ont reçu des coups au visage. Le parquet a qualifié cette agression "d'abjecte et d'inacceptable" et à demandé la mobilisation de toutes les délégations pour identifier les auteurs de l'agression dans les plus brefs délais.

Dans un communiqué, l'AC Ajaccio condamne "avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables." "Ces individus ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club et de notre île", précise l'ACA, qui a annoncé le dépôt d'une plainte "Dès que les individus auront été identifiés par (leurs) services."