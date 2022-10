Agressions en plein Toulouse : les contrôles sur le port d'arme blanche s'intensifient assure la mairie

La situation interpelle en plein centre-ville de Toulouse. En seulement 24h, mardi et mercredi, deux agressions à l'arme blanche ont eu lieu près des places Esquirol et du Capitole. Les deux fois, les faits se sont produits à une heure de forte affluence. Deux hommes ont été blessés au couteau. La mairie assure prendre le problème au sérieux et précise que les contrôles sur le port d'arme blanche se sont intensifiés ces derniers jours.

" Depuis plusieurs jours, la police municipale et nationale mènent des opérations tournées sur le port d'arme blanche." — Emilion Esnault

Emilion Esnault, adjoint au maire de Toulouse en charge de la sécurité, note une recrudescence nationale des agressions à l'arme blanche ces derniers mois. "Toulouse n'échappe malheureusement pas à cette forme de violence. Nous sommes très mobilisés sur ce sujet. Depuis plusieurs jours, à ma demande, la police municipale et la police nationale mènent des opérations spécifiquement tournées vers la lutte contre le port d'arme et le port d'arme blanche. Donc nous essayons de prévenir ce genre de phénomènes".

"Hier encore, un appel à Allo Toulouse nous indiquait une personne avec un coup-de-poing américain à Saint-Pierre." — Emilion Esnault

L'adjoint à la sécurité précise que régulièrement, les individus violents sont interpellés peu de temps après leur méfait grâce aux caméras de vidéoprotection de la ville. En ce milieu de semaine quartier Saint-Pierre, suite à un signalement, un homme a été interpellé avec en sa possession un coup-de-poing américain. Ce sont les images des caméras qui ont permis de le retrouver.

Actuellement, on compte 490 caméras de vidéoprotection dans la ville. Une soixantaine supplémentaires seront installées dans les douze prochains mois indique Emilion Esnault.