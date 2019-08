Agressions homophobes à Nancy : deux mineurs iront devant le juge des enfants

Nancy, France

Jeudi 29 août, six personnes étaient placées en garde à vue. Parmi eux, cinq mineurs et une femme majeure. Deux mineurs devraient être présentés au juge pour enfants.

Le premier est un mineur de 17 ans, présenté pour violences en réunion aggravées à raison de l’orientation sexuelle des victimes.

Le second, âgé de 15 ans, est connu de la police des mineurs et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Il devrait également être présenté au juge, pour avoir tenté de percuter un témoin et ce alors qu'il n'avait par ailleurs pas de permis de conduire.

L'agression homophobe avait eu lieu la semaine dernière

Jeudi 22 août, un groupe de cinq amis se font aborder par six personnes, qui les apostrophent avec des propos sexuels et homophobes. Le ton monte ; l'un des amis du groupe reçoit des coups de pied et de poing de ses agresseurs. Une personne du groupe d'amis essaye d'intervenir et se fait frapper à son tour.

Les agresseurs finissent par partir en voiture, en tentant de renverser en marche arrière une fille qui relevait la plaque d'immatriculation.