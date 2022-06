Agressions, menaces, dégradations : un habitant de Tours-Nord sous curatelle fait vivre un enfer à ses voisins

"En fait, il dicte sa loi et nous, on longe les murs quand on le croise." C'est ainsi qu'Amandine résume son quotidien et celui de ses voisins. Depuis quatre ans, un habitant d'une résidence de Tours-Nord mène la vie dure à tout l'immeuble. "C'est par phase en fait, il est sous traitement parce qu'il souffre de problèmes psychologiques et quand il ne prend pas ses médicaments, il est ingérable. On peut ne pas l'entendre pendant plusieurs jours et quand il a des excès de colères, là, c'est invivable."

Cela a commencé par des cris, tout seul, dans son appartement, puis des dégradations de boîtes aux lettres, des murs des parties communes et de voitures sur le parking extérieur. Il a aussi à plusieurs reprises jeter du mobilier par-dessus son balcon. Et dorénavant, il s'en prend directement à ses voisins.

Moi, j'ai peur qu'à force d'appeler le 17, il se venge et que ça finisse très mal

"Le mois dernier, il a agressé un de mes voisins, explique Catherine, qui habite sur le même palier que lui. Il lui a mis un coup de boule, sans aucune raison. Il nous menace de mort régulièrement aussi. Du style, 'je vais te crever', 'je vais t'égorger', 'je vais te tuer'. Lundi dernier, j'étais sur la balcon avec mon ami et il hurlait au téléphone. On lui juste demander de parler moins fort. Et là, il nous balance une bouteille en verre, qui explose à quelques centimètres de ma tête. Ce qui fait qu'à un moment donné, on ne se sent plus en sécurité quoi. On appelle la police tous les quatre matins mais elle aussi en a marre de se déplacer pour lui et elle ne vient presque plus maintenant. Moi, j'ai peur qu'à force d'appeler le 17, il se venge et que ça finisse très mal."

Le jeune homme, que nous appellerons Rémi, est placé sous curatelle, une mesure judiciaire censée protéger la personne majeur et son patrimoine. Il est suivi par l'UDAF (Union Départementale des Associations Familiales), qui l'accompagne dans les évènements importants de sa vie, comme un emprunt, une location ou un achat immobilier. Amandine a essayé de les contacter pour trouver une solution. "Elle nous répond que c'est lui la victime, qu'il a des problèmes. Je l'entends. Mais qu'ils viennent vivre dans l'immeuble et ils verront bien si nous ne sommes pas victimes, nous aussi. Le dernier contact avec l'UDAF remonte à l'été 2021. L'association nous a écrit pour nous dire qu'elle tentait de lui trouver un autre logement. Depuis, plus de nouvelles."

Une expertise en cours pour savoir s'il est pénalement responsable

Contactée, l'UDAF répond que le jeune homme est majeur, civilement responsable et qu'il est libre de refuser les propositions de logement qui lui sont faites. Nous n'en saurons pas plus. "On a beaucoup parlé avec les voisins et on ne sait pas où sa place à ce jeune homme, en fait. Dans une structure spécifique ? Et si oui, laquelle ? En tout cas, il n'est pas fait pour vivre seul. C'est clair. Nous, on ne peut pas passer notre vie à avoir peur, ça ne peut plus durer", estime Catherine, qui assure qu'une procédure d'expulsion a été lancée par le propriétaire du logement de Rémi. La décision est attendue début juillet.

Visé par plusieurs plaintes, Rémi a déjà été condamné deux fois par le tribunal correctionnel de Tours. Il a été présenté devant un juge mi-mai pour des dégradations et l'agression physique d'un de ses voisins, pour lesquels il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec ses victimes. Pour ces faits de violences contraventionnelles, il sera jugé le 17 novembre et encourt une amende. Le procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin, assure qu'il a été soumis à des soins psychiatriques et qu'une expertise est en cours pour savoir s'il était pénalement responsable de ses actes au moment des faits.