Agressions pour voler des cartes bleues à Tain-l'Hermitage : un suspect écroué

Une information judiciaire a été ouverte mercredi après le périple d'un trio de malfaiteurs dans le Nord Drôme lundi. L'affaire démarre à Tain-l'Hermitage. A la station-service Intermarché, près de la sortie de l'autoroute, les trois jeunes hommes détournent l'attention d'une femme de 58 ans qui prend du carburant. Et ils prennent sa carte bancaire dans l'appareil. Ils se rendent alors à un distributeur. Mais ils ont mal relevé le code et la CB ne fonctionne pas. Ils bousculent alors une autre femme, âgée elle de 64 ans et qui vient retirer de l'argent. Sous la menace, ils dérobent sa carte bleue et retirent 300 euros.

Une fuite jusqu'à Anneyron dans le Nord Drôme

Alertés, les gendarmes repèrent très vite leur Fiat 500 et prennent la voiture en chasse. Les malfaiteurs accrochent alors deux véhicules en stationnement et foncent sur la Nationale 7. A Anneyron, ils abandonnent le véhicule et se séparent. L'un des malfaiteurs réussit à s'enfuir en dérobant successivement deux voitures. Un autre disparaît dans la nature. Ce troisième est repéré et arrêté en fin de journée après une traque de plusieurs heures. Cet homme de 26 ans venu de Marseille a un très gros casier judiciaire. Il a été incarcéré ce mercredi soir au centre pénitentiaire de Valence.