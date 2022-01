Agressions sexuelles à la faculté de droit de Nice : un homme interpellé et hospitalisé d'office

Un homme a été interpellé mercredi par la sûreté départementale de Nice et placé en garde à vue. Il a été identifié par les enquêteurs comme étant l'auteur d'agressions sexuelles sur deux étudiantes, aux abords du campus Trotabas où se situe la faculté de droit et de sciences politiques de Nice. Le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme, confirme à France Bleu Azur qu'une plainte a été déposée le 11 janvier dernier et l'autre le 15 janvier pour des faits qui se sont déroulés entre midi et quatorze heures. Une étudiante a décrit un attouchement sur sa poitrine à travers ses vêtements, une autre dénonce un attouchement de la fesse avec une main.

La garde à vue du suspect a du être levée après une expertise psychiatrique qui a conclu à l’abolition de son discernement. L'homme a été hospitalisé d'office.

Une plainte pour viol non résolue

Les analyses ADN réalisées par les enquêteurs n'ont pas permis de faire le rapprochement avec une autre plainte pour viol déposée par une troisième étudiante le 12 janvier dernier, pour des faits commis en soirée, autour de 22h30. Elle a également déclaré s'être fait voler son téléphone en regagnant sa résidence universitaire rue Schumann. Le même jour, une quatrième étudiante portait plainte pour une tentative de vol avec violences, rue Robert Schumann.

Pour ces faits, un homme avait été arrêté mais il a finalement été relâché après sa garde à vue, disculpé par les éléments de l'enquête.