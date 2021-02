Agressions sexuelles au pole France de gymnastique de Saint-Etienne : une première victime entendue

Témoin autant que victime dans une affaire où deux de ses amies auraient subi une agression sexuelle et un viol, Juliette Drahi, ancienne pensionnaire du pole France de gym de Saint-Étienne est la première des 3 gymnastes à être entendue par la Direction Départemental de la Jeunesse et des Sports.

Elles regrettaient de n'avoir jamais été entendue par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports malgré avoir dénoncé des faits d'agressions sexuelles remontant à une trentaine d'années. Le souhait des anciennes gymnastes du Pole France de gymnastique de Saint-Étienne en partie exaucé ce vendredi puisque les victimes présumées ont été invitées à s'exprimer. Juliette Drahi a donc rencontré la DDJS hier tandis que Caroline Jacquey le fera prochainement . Tout comme la 3e voix de ce scandale qui éclabousse la gymnastique française, Morgane André, chez elle, à La Réunion.

"On m'a cru"

Interrogée par France Bleu à la sortie de cette audition Juliette Drahi se réjouit de voir une nouvelle page, plus positive, s'écrire désormais. Celle qui a assisté il y a plus de 30 ans à l'agression sexuelle d'une de ses copines gymnastes est aujourd'hui entendue comme une victime. "On m'a cru" raconte-t-elle. "Ma parole n'a pas été remise en question. Je suis parfois rentrée dans des détails un peu affectée. Mais on m'a cru".

Juliette Drahi et le sentiment d'avoir fait un pas en avant dans cette affaire. Copier

"Retrouver un peu le sommeil"

Lors de cette audition, Juliette Drahi a eu la confirmation que d'autres témoins ont déjà été reçus. C'est le cas notamment de Muriel Cavallero, entraineur au pole France au moment des faits et qui, à l'époque, a préféré se taire. En revanche le duo d'entraineurs chinois, à l'origine d'un climat de maltraitance, n'a pas encore été reçu : "le duo infernal. Ils n'ont pas été entendus parce que les gens semblent avoir perdu la mémoire, pour eux comme pour d'autres. On ne retrouve plus le numéros de téléphone des uns. On ne retrouve plus l'adresse des autres". Malgré tout, celle qui est aujourd'hui thérapeute, constate que la médiatisation de l'affaire accélère le traitement du dossier par les autorités. Alors, même si rien n'est réglé, comment voit-elle les prochains jours ? "J'espère peut-être retrouver un peu le sommeil" dit celle qui est aujourd'hui thérapeute. "J'aimerais me sentir en paix avec cette histoire là. Cela faisait des années que je vivais avec un silence qui m'asphyxiait. Je pense que je vais sentir que ma parole et mon rôle de libération de la parole ont davantage de corps et de sens".

Avec la prescription, Juliette Drahi n'attend ni condamnation, ni réparation. Juste de savoir que ceux qui ont fait du mal à elle et ses copines il y a 30 ans ne s'en sortent pas impunément.