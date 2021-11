Agressions sexuelles dans l'Église, comment le diocèse de Rouen va indemniser les victimes

Le diocèse de Rouen a fait son inventaire et ses calculs dans la perspective de l'indemnisation des victimes d'agressions sexuelles dans l'Église. Il va devoir vendre des biens immobiliers et des œuvres d'art pour réunir 200.000 euros. Une estimation qui devrait s'affiner d'ici la fin de l'année.

Monseigneur Lebrun a bien failli rendre sa soutane à la sortie du rapport Sauvé. "J'ai pensé qu'il fallait que je remette ma charge" confie l'archevêque de Rouen, bouleversé par les conclusions de la commission. Et puis Dominique Lebrun s'est souvenu d'une phrase de Jésus "Que veux tu que je fasse pour toi ?" et le diocèse s'est mis en marche vers la réparation. Début novembre, à Lourdes, la Conférence des évêques de France et la Conférences des religieux et religieuses de France ont décidé la création de plusieurs structures dédiées à l'indemnisation des victimes dont un Fonds de secours et de lutte contre les abus sur mineurs (Fonds SELAM). Selon une première estimation, 20 millions d'euros seraient nécessaires pour indemniser les victimes. Chaque diocèse contribuera non pas au pro rata du nombre des victimes, mais à la hauteur de sa taille et surtout de ses moyens.

Le diocèse de Rouen pourrait devoir contribuer pour 1% du fonds, soit 200.000 euros. 64.000 euros ont déjà été provisionnés. La somme provient des legs reçus dans les années passées de la part des prêtres auteurs d'agressions sexuelles. 17 ont été identifiés à ce jour dont 11 sont décédés. "La première responsabilité c'est aussi celle de ces prêtres donc que leur patrimoine soit entièrement dévolu à cette indemnisation me parait évidemment logique" explique Monseigneur Lebrun. Le reste de la somme sera piochée dans le patrimoine diocésain. Il s'élève à 36 millions d'euros dont 22 millions et demi de biens immobiliers (des églises, des chapelles, des presbytères), 2,7 millions d'euros d'œuvres d'art, essentiellement des tableaux. Une partie de ces biens sera vendue, mais pour tenir les délais, le diocèse de Rouen devra sans doute avancer l'argent en attendant la vente. Il dispose de 11 millions d'euros en liquidités et en placements. Les premières indemnisations devraient intervenir en janvier. A ce jour, "27 victimes se sont signalées depuis les années 2000" indique Dominique Lebrun, dont une dizaine depuis la sortie du rapport Sauvé au début du mois d'octobre. L'archevêque de Rouen vient de leur écrire pour les convier à "un moment fort de mémoire" le 20 mars 2022. Mais ils ne sont qu'une partie des victimes connues. 45 ont été recensées depuis 1950 grâce aux archives du diocèse.

Dans le diocèse d'Evreux, 73.000 euros abonderont le Fonds SELAM dans un premier temps. Là aussi, il s'agit des legs des prêtres auteurs d'agressions sexuelles. Au Havre, on commence à peine l'inventaire des biens mobilisables. Le diocèse attend les précisions de l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Le Fonds d'indemnisation a déjà reçu la contribution personnelle des 120 évêques de France, dont les trois évêques des diocèses de Rouen, le Havre et Evreux, pour un total de 500.000 euros.

L'adresse mail de la cellule d'écoute des mineurs victimes d'abus sexuels dans l'Église mise en place par le diocèse de Rouen est toujours active, ecoute.victimes.diocese.rouen@orange.fr. Par ailleurs, une ligne d’écoute nationale a aussi été mise en place par la Conférence des évêques de France, en collaboration avec France Victimes : 01.41.83.42.17.