Agressions sexuelles de Shaïna à Creil : la décision du procès en appel reportée au 1er juin

Elle était attendue ce jeudi matin, les proches devront attendre une semaine supplémentaire. La décision suite au procès en appel de quatre jeunes, accusés d'avoir agressé sexuellement Shaïna à Creil, en 2017 est reportée au jeudi 1er juin, a annoncé l'avocate de la famille de l'adolescente.

Jusqu'à un an de prison ferme a été requis contre les prévenus lors du procès à huis-clos, qui s'est tenu en avril. Le report est dû, selon Maître Negar Haeri, à un "problème technique" de dernière minute. Une attente supplémentaire, difficile à vivre pour les proches de la victime. "Shaïna a été agressée en 2017, cela va faire six ans. Encore une semaine à attendre, ce n'est pas facile", déplorent ses parents Parveen et Shakill, au micro de France Bleu Picardie.

La longue attente des proches

Une situation dénoncée également par le frère de Shaïna, Yas****in Hansye : "Ma sœur a eu le temps de mourir et toujours on est là à attendre pour qu'elle obtienne justice. Avec ce genre de système, des personnes qui vivent les mêmes choses similaires vont-elles oser porter plainte ? C'est trop, on est déçus." "C'est très douloureux, c'est une espèce d'ascenseur émotionnel car ils s'attendent à avoir une décision, ils s'y préparent", abonde l'avocate de la famille, Maïtre Negar Haeri.

La décision sera donc rendue le 1er juin, à quelques jours du procès aux Assises du principal suspect dans l'assassinat de Shaïna. Son petit ami, âgé de 17 ans à l'époque, est soupçonné de l'avoir poignardée et brûlée vive en 2019 dans un cabanon, alors qu'elle était enceinte.