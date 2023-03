Agressions sexuelles incestueuses à Bourgoin-Jallieu : la grand-mère des enfants condamnée à 4 ans de prison

Pendant trois jours, le tribunal de Bourgoin-Jallieu a tenté de démêler les faits. Cinq personnes comparaissaient pour avoir agressé sexuellement trois enfants âgés de 4 à 10 ans à Bourgoin-Jallieu et aux Abrets-en-Dauphiné entre septembre 2015 et décembre 2017 pendant des soirées alcoolisées. Une sixième était poursuivie pour détention d'images pédopornographiques. Toutes sont condamnées.

Un procès à huis clos

A l'ouverture de l'audience mercredi 22 mars, ces six personnes, dont la grand-mère des enfants, s'avancent devant le tribunal. Les victimes ne sont pas là, notamment l'aîné, le garçon qui a réussi à dénoncer les faits une fois placé en famille d'accueil. "Cela a été trop douloureux pour lui d'être entendu par la Cour Criminelle" explique l'avocate d'une des quatre associations constituées partie civiles. Trop douloureux de revivre, plusieurs années après, ces soirées d'horreur ses proches abusent de lui et ses sœurs. En décembre 2022, sa mère et son beau-père ont été condamnés à dix ans de réclusion criminelle à Grenoble.

Malgré l'absence des victimes, les associations demandent le huis clos. "Trop de choses ont affecté les enfants" depuis la révélation des faits estiment-elles. Pendant trois jours, les récits des six suspects se sont donc succédés à la barre, sans public ni journalistes, avant que le tribunal ne délibère pendant plusieurs heures ce vendredi après-midi. Même si toutes les personnes jugées ne sont pas impliquées au même degré dans ces violences, elles sont toutes déclarées coupables et inscrites au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

Des peines très variables

La peine la plus lourde concerne la grand-mère du petit garçon et des deux petites filles. A 62 ans, elle est condamnée à quatre ans d'emprisonnement pour agressions sexuelles incestueuses, corruption de mineur et non dénonciation de mauvais traitements. Une autre femme proche des victimes est condamnée à trois ans de prisons pour les mêmes faits.

Pour les autres personnes impliquées, les peines varient de trois ans de prisons à deux ans avec sursis, car certains suspects sont relaxés pour une partie des agressions sexuelles. La justice a aussi prononcé trois interdictions d'exercer une activité en lien avec les enfants, notamment pour l'homme jugé pour détention d'images pédopornographiques, condamné à six mois de prisons avec sursis.

Toutes les personnes jugées par le tribunal de Bourgoin-Jallieu lors de ces trois jours de procès sont désormais inscrites au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violente s.