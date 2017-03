Clermont-Ferrand : un professeur d'échecs jugé ce mercredi pour des agressions sexuelles à l'école de Saint-Alyre

L’homme, âgé de 33 ans aujourd'hui, est poursuivi pour de multiples agressions sexuelles sur cinq fillettes lors d'ateliers d'échecs qu'il animait au sein de l’école primaire de Saint-Alyre à Clermont-Ferrand en 2013. Il encourt jusqu'à dix ans de prison.

L'individu intervenait régulièrement dans l’établissement catholique clermontois, depuis septembre 2012. Des ateliers organisés pour les jeunes élèves à la mi-journée. C'est lors de ces ateliers que l'homme, qui a reconnu une partie des faits, se livrait régulièrement à ces agissements. Des attouchements sur au total cinq fillettes âgée de 8 et 9 ans à plusieurs reprises. Ces agressions auraient été commises sur une période entre janvier et mai 2013...jusqu'à ce qu'une des victimes, élève en CE1, n'aille plus à ces ateliers et dénonce les faits.

Le procès, une épreuve de plus pour les familles

Titulaire d’un Bafa et d’un master de psychologie, le trentenaire était également auxiliaire de vie scolaire dans deux écoles, à Clermont-Ferrand et Ceyrat. Il était animateur de la société "L'école du jeu d'échec en Auvergne", une entreprise proposant des services d'animation aux établissements scolaires privés et publics. L'enquête n'a pas établi qu'il aurait commis de telles agressions dans un autre établissement.

Le procès s'ouvre ce mercredi à 14h devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. Il doit durer tout l'après-midi. Le prévenu, sous contrôle judiciaire depuis juin 2013, est poursuivi pour agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité. Egalement pour détention d'images pédopornographiques. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison.