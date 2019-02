Agressions sexuelles : l'ex curé de Wintzenheim condamné à cinq ans de prison dont trois avec sursis

5 ans de prison dont trois avec sursis, c'est la peine qu'a infligé le tribunal correctionnel de Colmar ce vendredi soir, à Hubert Spitz, l'ex curé de Wintzenheim. L'homme qui a soixante ans aujourd'hui était poursuivi pour agressions sexuelles sur mineures et détournement de fonds.

Colmar, France

Hubert Spitz, l''ancien curé de Wintezenheim a été condamné ce vendredi soir à 5 ans de prison dont 3 ans avec sursis et 24 mois de mise à l'épreuve par le tribunal correctionnel de Colmar.

Pour ses deux ans de prison ferme, sa peine sera aménageable, c'est le juge des libertés qui décidera. mais le prévenu ne devrait pas faire de prison.

Interdiction de séjour en Alsace, obligation de soins

Hubert Spitz a pour obligation de suivre des soins psychologiques, d'indemniser ses victimes, ne pas entrer en contact avec elles, ne pas exercer d'activités en contact avec des mineurs. Il est aussi interdit de séjour en Alsace.

4 victimes dont la plus jeune avait 9 ans

L'homme d'église aujourd'hui âgé de 60 ans, retraité depuis,2018, était poursuivi pour agressions sexuelles sur 4 jeunes femmes , mineures au moment des faits dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Des agressions qui ont eu lieu quand le prêtre exerçait à Fegersheim, Illkirch-Graffenstaden, puis Wintzenheim.

Cela a été dur pour les victimes de témoigner pendant l'audience, elles ont craqué et ont été fortement impactées par ce qui s'est passé " Maître Choukour, l'une des avocates des parties civiles

Des faits qui se sont déroulés entre 2001 et 2016. La plus jeune victime avait à peine 9 ans. Il était poursuivi aussi pour avoir détourné plus de 100.000 euros pour le compte de paroisse de Wintzenheim. Une somme qu'il aurait reversé à l'une des victimes, alors majeure, en échange de faveurs sexuelles.

L'affaire a éclaté à la suite d'un signalement de Tracfin (le service du ministère des finances contre les circuits financiers clandestins, après la détection d'importantes sommes d'argent qui transitaient sur le compte du prêtre.

Le procès s'est tenu à huis-clos , il y a eu plus de 5 heures d'audience. Le parquet de Colmar avait requis 4 ans de prison ferme.