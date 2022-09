Agressions sexuelles : plainte de la cantatrice mayennaise Chloé Briot classée sans suite à Besançon

Plainte classée sans suite dans l'affaire Chloé Briot. La soprano mayennaise avait porté plainte le 16 mars 2020 pour agressions sexuelles contre son partenaire Boris Grappe. Pendant des répétitions, à Nantes et Rennes en janvier 2020, de l'opéra "Inondation", le baryton lui aurait touché les fesses, posé sa tête sur son sexe et malaxé les seins pendant des scènes à caractères sexuels.

Après plusieurs mois de procédure, le procureur de la République de Besançon a annoncé ne pas donner suite à cette plainte parce qu'il ne retient pas de caractère intentionnel à ces gestes pour plusieurs raisons. D'abord le contexte lors des répétitions et des spectacles à l'opéra : Boris Grappe, acteur, tente de trouver son personnage. Pendant deux scènes d'amour, il se laisse emporté dans son jeu et se permet d'empoigner les fesses de sa partenaire par souci de crédibilité. Un réalisme demandé par le metteur en scène. Sauf que sa partenaire mayennaise juge ses gestes déplacés.

Un SMS ambigüe de Chloé Briot

Et, ensuite, le deuxième aspect entre en jeu. Le ressenti. Chloé Briot ne parle pas de son malaise à son partenaire et lui ne s'en rend pas compte. Elle alerte tout de même le metteur en scène, ce dernier recadre Boris Grappe et il change directement sa façon de jouer jusqu'à la fin des représentations. Il lui a d'ailleurs envoyé un mail en lui disant qu'il n'était pas conscient de l'inconfort de son jeu et qu'elle aurait dû lui en parler. Enfin, un dernier élément ambigüe : dans un SMS, Chloé Briot, lui dit "je mange du tarama, tu auras plus à palper", des mots qui ne facilitent pas non plus la prise de conscience de son collègue. Tout cela disculpe l'intentionnalité des gestes du baryton même s'il est bien prouvé qu'il y a eu attouchements.

"Elle est déçue, pas abattue, mais déçue"

L'avocat de Chloé Briot, maitre Christophe Cottet-Bretonnier, se déclare, au micro de France Bleu, déçu par la décision du procureur de Besançon : "j'ai un peu l'impression qu'on a eu un jugement un peu avant l'heure. J'aurais préféré qu'il y ait un débat contradictoire devant un tribunal. Il y avait suffisamment d'éléments à charge pour aller plus loin. Ce sont des dossiers qui sont difficiles à faire aboutir, on le sait. Ma cliente est déçue, pas abattue, déçue mais c'est une grande fille, une grande chanteuse lyrique. Elle s'est reconstruite. Pour l'instant, je ne sais si elle a l'intention de poursuivre ou abandonner, on n'en a pas discuté d'une manière approfondie".