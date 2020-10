Agressions sexuelles présumées à l'opéra : la soprano Chloé Briot sort de son silence

La soprano mayennaise Chloé Briot s'explique, après avoir déposé plainte pour agressions sexuelles au Parquet de Besançon contre un baryton, Les faits ont été commis pendant un opéra joué à Nantes et Rennes. La chanteuse dénonce "une loi du silence" et se confie sur son avenir.

Chloé Briot sort de son silence et s'exprime publiquement, après avoir été déposé plainte pour agressions sexuelles contre un collègue baryton. Cette plainte déposée auprès du Parquet de Besançon, où l'agresseur présumé réside, vise des faits commis sur scène, pour l'opéra L'inondation joué à Nantes et Rennes l'année dernière. Avec ce témoignage chez nos confrères de France Musique, la soprano mayennaise dénonce une loi du silence et espère inciter d'autres victimes éventuelles à parler.

Elle dénonce deux lois du silence

Pour Chloé Briot, il y a même deux lois du silence : "Il y a une loi du silence chez les chanteurs, c'est évident : ils n'osent pas parler. Il y a une seconde loi du silence chez les directeurs d'opéra." Elle évoque alors "une gêne" de leur part. Ils ont "du mal à taper du poing sur la table et à prendre des décisions à la mesure de la gravité des faits."

Après son dépôt de plainte, la chanteuse soprano a reçu beaucoup de messages de soutien. Beaucoup de témoignages aussi : "des chanteurs et des chanteuses. Ca va du harcèlement moral… au viol. Je reçois des histoires semblables à la mienne."

J'ai reçu beaucoup de témoignages, de chanteurs et de chanteuses"

Mais ce qui la frappe c'est toujours ce silence : "Chaque témoignage est ponctué d'un "je ne parlerai pas"." Elle espère que certains engagent des démarches.

Bientôt une confrontation

Quant à sa procédure judiciaire, Chloé Briot attend les prochaines étapes : une audition avec les policiers, puis une confrontation avec son agresseur présumé, prévue dans les prochaines semaines. Si elle craint un classement sans suite, elle confie effectuer cette démarche pour montrer au baryton la gravité de ses actes.

Je ne sais même pas si j'ai encore envie de chanter"

La première fois que Chloé Briot s'est exprimé, c'était en août dans la revue La Lettre du Musicien. Depuis la plainte, Chloé Briot ne chante plus à l'opéra. "Pour l'instant, je ne sais pas même si j'ai encore envie de chanter" lâche-t-elle. Avant de préciser : "J'ai envie de chanter mais je ne sais pas si j'en suis capable. Chanter c'est s'ouvrir, mettre les tripes sur la table et aujourd'hui j'ai plutôt envie d'être renfermée." Elle prévoit alors d'y aller pas à pas. "Je vais faire par étapes, avec les petits concerts qui me sont proposés. Pour ce rôle-là, (celui de l'opéra L'Inondation, ndlr) je me laisse du temps".