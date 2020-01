Agressions sexuelles présumées : Christophe Ruggia, accusé par l’actrice Adèle Haenel, placé en garde à vue

Accusé d'agressions et de harcèlement sexuels par l'actrice Adèle Haenel lorsqu'elle avait entre 12 et 15 ans, le réalisateur français Christophe Ruggia a été placé mardi matin en garde à vue.

Et ce dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte le 6 novembre dernier par le parquet de Paris "des chefs d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et harcèlement sexuel" et après la plainte déposée par la comédienne dans la foulée.

Christophe Ruggia, 55 ans, était entendu par les enquêteurs de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), a précisé le parquet de Paris, confirmant une information de LCI.

"Attouchements", "baisers forcés dans le cou" et "harcèlement sexuel permanent"

Dans une enquête publiée début novembre par Mediapart, l'actrice a dénoncé "l'emprise" que Christophe Ruggia aurait exercée sur elle pendant la préparation et le tournage du film "les Diables", puis un "harcèlement sexuel permanent", des "attouchements" répétés et des "baisers forcés dans le cou", qui auraient eu lieu chez lui et lors de plusieurs festivals internationaux, le tout alors qu'elle était âgée de 12 à 15 ans.

Les faits rapportés par Adèle Haenel ne sont pas prescrits.

Le réalisateur a nié ces agressions

Christophe Ruggia avait réfuté ces accusations par la voix de ses avocats avant d'adresser un droit de réponse à Mediapart dans lequel il affirmait avoir "commis l’erreur de jouer les pygmalions avec les malentendus et les entraves qu’une telle posture suscite".

Par ce témoignage, Adèle Haenel a ravivé en France les échos du mouvement #MeToo né à Hollywood en 2017 avec l'affaire Harvey Weinstein, producteur américain accusé d'agressions sexuelles par plusieurs actrices et jugé actuellement à New York.