Agressions sexuelles sur trois enfants : leur grand-mère, leur tante et leur oncle jugés à Bourgoin-Jallieu

Les témoignages s'annoncent très lourds devant le tribunal de Bourgoin-Jallieu. Pendant trois jours, du 22 au 24 mars, il va auditionner cinq personnes poursuivies pour agression sexuelle imposée à un mineur, corruption de mineur et non dénonciation de mauvais traitements. La sixième est poursuivie pour détention d'image à caractère pédopornographique.

La grand-mère des enfants, une tante et un oncle font partie des prévenus. Ces trois enfants, âgés de 4 à 10 ans au moment des faits, ont subi des agressions sexuelles entre septembre 2015 et décembre 2017. Ils ont aussi été victimes de viols. Cette partie du dossier a déjà été jugée en décembre 2022 par la cour criminelle de Grenoble. La mère des enfants et son ex compagnon ont été condamnés à dix ans de réclusion criminelle.

Certains magistrats ont appelé ce dossier "l'Outreau isérois" . Placé dans une famille d'accueil, le garçon de 10 ans a réussi à dénoncer les viols et les agressions sexuelles que lui et ses petites sœurs ont subi lors de soirées alcoolisées, "de vraies scènes d'orgie dans un milieu social très défavorisé" avait dit à France Bleu Isère une source proche du dossier.

Quatre associations de défenses des enfants se sont constituées parties civiles pour ce procès, dont La Voix de l'enfant. "Il est important que ces six adultes prennent conscience des traumatismes et de la souffrance de ces trois enfants et qu'ils aient le courage, vis-à-vis d'eux, de reconnaître les actes qu'ils ont fait subir à ces enfants" estime sa présidente, Martine Brousse, "pour que ces enfants puissent se reconstruire au plus vite."

Pour les agressions sexuelles sur mineurs, les prévenus dans ce volet du dossier risquent jusqu'à 10 ans de prison. Celui poursuivi pour détention d'image à caractère pédopornographique, jusqu'à 5. L'audience pourrait se dérouler à huis clos.