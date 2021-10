Agressions sexuelles : un animateur sportif de Lambersart devant la justice pour la deuxième fois

Ce jeudi 7 octobre, le second procès d'un ancien animateur de la ville de Lambersart va s'ouvrir au tribunal correctionnel de Lille. Il comparait de nouveau pour des faits d'agressions sexuelles et de corruption de mineurs sur 8 adolescents. En septembre 2020, l'homme âgé alors de 25 ans, fils de l'ancien adjoint au maire en charge des associations, a été condamné à 4 ans de prison ferme pour des faits similaires sur 11 adolescents âgés de 11 à 17 ans.

Un premier procès qui libère la parole

Alexandre Mazereeuw travaillait comme salarié et bénévole dans les écoles et les clubs sportifs de la ville depuis environ dix ans, jusqu'en 2019. Après sa première condamnation, dès octobre 2020, le maire de Lambersart Nicolas Bouche s'était engagé à tout faire pour comprendre comment cet animateur a pu rester en poste jusqu'en 2019, et avait encourager de potentielles autres victimes à sortir du silence.

Dans les semaines suivantes, la justice a reçu de nombreux témoignages. Des adolescents et de jeunes adultes qui prennent la parole parce qu'ils ont entendu parler du procès dans la presse et se reconnaissent dans les récits des victimes. Tous avaient moins de 15 ans au moment des faits présumés, entre 2008 et 2020, et racontent des histoires similaires : l'animateur prend contact à l'école ou dans les activités périscolaires qu'il encadre, puis crée une relation de confiance avec eux. Il se place souvent dans un rôle de grand frère, et use de chantage affectif pour leur demander des photos et des services sexuels.

Comme en 2020, l'homme de 26 ans va donc être jugé pour des faits de corruption de mineur, et d'agressions sexuelles pour 3 des 8 cas examinés. Des faits que le prévenu reconnaît selon son avocat.