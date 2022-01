Agressions sur le campus de Beaulieu à Rennes : neuf victimes, les agresseurs présumés mis en examen

Entre novembre et décembre 2021, une série d'agressions a eu lieu sur le campus de Beaulieu, à Rennes (Ille-et-Vilaine). Le parquet recense neuf victimes, les six jeunes agresseurs présumés ont été mis en examen.

La bande volait régulièrement la carte bancaire et le code de leur victime (image d'illustration).

Ils avaient toujours le même mode opératoire. Ils abordent leur victime lorsqu'elle est seule, souvent le soir. Ils la menace pour la racketter. Les étudiants ont été "contraints de remettre leur code de carte bancaire et de téléphone, toujours sous la menace d’un couteau et de coups", explique Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes, dans un communiqué.

Et la bande en profite pour tout de suite aller retirer des espèces, parfois plus de 500 euros. Mais les menaces se transforment aussi en violence. Le 8 décembre un étudiant reçoit "un coup de couteau à chaque cuisse, ces blessures ayant occasionné 7 jours d’interruption totale de travail."

L'ensemble des auteurs identifiés

C'est finalement une nouvelle agression cette fois rue de Dinan, à Rennes, qui permet les premières interpellations le 11 décembre. "Au cours de cette agression, la victime est abordée par un groupe qui lui extorque son téléphone, sa carte bancaire et ses codes de carte bleue. Un retrait d’espèce est opéré avec la carte de la victime aussitôt après les faits", raconte le procureur.

Sur les sept personnes interpellées, une est relâchée car pas impliquée dans les faits. Quatre autres font partie des agresseurs présumés du campus de Beaulieu. "Les investigations menées par la sureté départementale d’Ille-et-Vilaine se sont poursuivies afin d’identifier l’ensemble des auteurs de cette série de faits ayant troublée de façon importante l’ordre public local et la sérénité du campus", explique Philippe Astruc.

Des jeunes de 14 à 18 ans

Ainsi, six personnes sont identifiées comme reponsable présumés de ces agressions. Un groupe de six jeunes hommes, âgés de 14 à 18 ans, de nationalités albanaise, italienne et française, précise le parquet.

Une information judiciaire criminelle a été ouverte des chefs d’extorsions avec arme, vols avec arme et escroqueries. "Des contrôles judiciaires stricts, comportant une interdiction paraitre à Rennes et des placements en centres éducatifs fermés, ont été requis à l’égard des cinq mineurs", indique le procureur.