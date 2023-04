Agriculture : trois hommes arrêtés après avoir volé plus de 200.000 euros de GPS sur des tracteurs

Trois hommes ont été interpellés par la gendarmerie de la Charente-Maritime suite à des vols de GPS agricoles commis dans le département. Ces systèmes de guidage permettent aux agriculteurs de gagner en précision et en temps. Sauf qu'ils ont un certain coût et ça attire les voleurs. Le prix d'un équipement peut atteindre 10.000 euros. Depuis le mois de mars, ces trois hommes de nationalité roumaine ont volé des GPS en Charente-Maritime, expliquent les gendarmes ce mercredi, mais aussi dans trois autres départements : le Puy-de-Dôme, la Loire et l'Aube. Les hommes âgés de 26 à 35 ans s'apprêtaient à quitter la France quand ils ont été interpellés.

Déférés au parquet de La Rochelle ce samedi 8 avril, les voleurs ont été présentés à un juge d'instruction qui les a mis en examen du chef de vols en bande organisée. Il leur est reproché d'avoir commis 24 vols ciblant les exploitations agricoles, plus précisément ces systèmes GPS. La gendarmerie n'a retrouvé qu'une partie des équipements volés, celle qui correspond aux vols les plus récents.

L'enquête se poursuit sous l'autorité d'un juge d'instruction pour identifier les complices, commanditaires et receleurs.