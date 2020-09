Aïcha tuée en pleine rue à Valence : 30 ans de réclusion criminelle requis contre son mari

Dans son réquisitoire devant la Cour d'Assises de la Drôme ce mercredi après-midi, l'avocate générale a retenu la préméditation et demandé au tribunal de déclarer Adnen Guelmami coupable d'assassinat. Le 7 août 2017, devant le bureau de tabac à l'angle des rues des Alpes et Faventines, il a tué Aïcha de quatorze coups de couteau, un couteau acheté dix jours plus tôt.

L'avocate générale demande une peine de 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté des deux tiers ; elle requiert également une interdiction définitive du territoire français une fois la peine effectuée, et une interdiction de détenir une arme pendant 15 ans à sa sortie de prison.

La parole est désormais à la défense. L'avocate de Adnen Guelmami souhaite que les faits soient requalifiés en "meurtre".