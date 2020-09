Aïcha tuée en pleine rue à Valence : l'accusé décrit comme immature et impulsif

Un accusé sans maladie mentale, mais immature et impulsif. C'est le portrait que les deux experts psychiatres et la psychologue ont dressé de l'accusé ce lundi à la Cour d'assises de la Drôme. Adnen Guelmami a perdu son père lorsqu'il avait 5 ans, il en aurait conçu une angoisse de l'abandon précise un médecin. Il a été élevé par une mère "qui faisait tout pour qu'il soit heureux" confie son cousin venu témoigner à la barre.

Il ne se reconnaît pas comme violent

L'accusé qui aurait voulu un mariage blanc mais serait ensuite tombé éperdument amoureux de sa femme reconnait seulement deux faits de violence contre Aïcha lorsqu'ils vivaient en Tunisie. Une fois parce qu'elle n'avait pas préparé le dîner, alors qu'il avait travaillé toute la journée. La seconde fois parce qu'il avait découvert qu’elle avait un deuxième téléphone portable et un deuxième compte Facebook : "pour discuter avec des gens que je ne connaissais pas".

Le reste est beaucoup moins clair dans sa mémoire. Notamment les 191 pages de textos menaçants qui se trouvent dans la procédure ou les 14 coups de couteau portés en pleine rue le 7 août 2017 dont il ne se souvient pas. Une amnésie que l'un des experts décrit comme une forme de défense psychologique "sinon il s'effondre".

L'accusé se sent lui aussi victime

Ce qui frappe aussi lors de cette première journée d'audience c'est que l'accusé se sent lui même comme une victime. Les violences contre Aïcha quatre mois avant les faits, pour lesquelles il reçoit de la justice une interdiction de paraître à Valence et d'entrer en contact avec la victime : " de fausses accusations" dit il à l'un des psychiatres. Des médecins qui estiment que cet homme qui était chauffeur de taxi en Tunisie et gagnait plutôt bien sa vie n'a pas accepté de tomber dans la précarité en arrivant en France. Sans emploi, loin de sa mère il n'a pas supporté qu'elle demande le divorce. C'était comme une trahison un abandon de trop. Pourquoi alors ne pas être renté chez lui demande la présidente ? "Parce qu'il avait trop honte d'avoir tout perdu" répond le cousin qui est le seul membre de sa famille à venir le voir depuis le début de sa détention.

Je n'ai jamais imaginé que je serai l'auteur d'un acte comme ça

L'accusé qui s'est exprimé en fin d’après-midi a précisé : " je n'ai jamais été violent je suis correct quand on me respecte". Cela sous entend qu' Aïcha ne vous respectait pas interroge une avocate ? " Elle était un peu instable précise le mari meurtrier. Qui reprend : "elle voulait le divorce mais il y a quelque chose qui s'appelle le dialogue..."

Et l'accusé qui n'est pas à une contradiction prés ajoute : "ça me fait mal quand je vois un couple d'amoureux à la télé mais je sais qu' il y a des enfants qui ont perdu leur mère". Il conclut : " je sais que j'ai eu tort mais ce qui m'est arrivé aussi c'est difficile."

Pour la deuxième journée d’audience ce mardi, la Cour va se pencher en détail sur les faits, avec la déposition d'un enquêteur et celles des témoins de l'assassinat en pleine rue pendant une fin d'aprés-midi d'été.