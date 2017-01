Aide aux migrants : Pierre-Alain Mannoni relaxé

L'enseignant-chercheur a été relaxé de toutes accusations d'aide au séjour et à la circulation d'étrangers en situation irrégulière. Le parquet a décidé de faire appel de décision.

Le procureur République avait requis 6 mois de prison avec sursis à l'issue de l'audience du 23 novembre dernier. Ce père de famille de 45 ans avait été interpellé sur l'autoroute A8, au péage de la Turbie avec trois jeunes érythréennes en situation irrégulière. L'un d'elle était mineure. Il voulait leur faire prendre un train pour Marseille , où elles auraient été prises en charge par une association. Il avait lors de l'audience soutenu que les trois jeunes femmes étaient blessées et qu'il les avaient secouru.

Fait inhabituel au tribunal, la présidente a pris le temps de lire les motivations de la relaxe. Elle a souligné que Pierre-Alain Mannoni a aidé les trois jeunes femmes pour préserver leur dignité en leur proposant un hébergement plus sur que le bâtiment désaffecté , sans eau ni électricité, qu'elles occupaient dans la vallée de la Roya, prés de la frontière italienne.

"On a avancé dans le bon sens . On a entendu parler de respect de la dignité, de la convention européennes des droits de l"homme. Oui en France on a le droit d'aider et de sauver des gens qui sont dans la détresse et de les emmener chez soit et je vous le recommande ça fait beaucoup de bien. "