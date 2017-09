Aide aux victimes d'Irma : "il ne fait pas se précipiter non plus ", pour le président de la Banque humnitaire

La banque humanitaire est en train d'organiser l'envoi de plusieurs tonnes de matériel de soins et d'hygiène après l'ouragan Irma. Ça prend du temps mais "impossible de faire plus vite", explique le président de l'association basée au Pallet.

La banque humanitaire est en pleine préparation de tout le matériel d'urgence qu'elle va envoyer à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy. L'association, basée au Pallet, a bien conscience de l'immense attente des sinistrés. Ils entendent aussi les critiques sur l'aide qui n'arrive pas assez vite sur ces îles dévastées par l'ouragan Irma (Saint-Martin est détruite à 95%). Mais impossible de faire mieux explique son président, Jean-Marie Roussière.

Le matériel d'urgence va d'abord partir pour Toulouse d'où il sera ensuite envoyé aux Antilles par avion

"Les gens, évidemment, sont sous l'émotion. Nous, on est sur la réflexion et sur l'organisation. C'est complètement différent. On ne peut pas faire n'importe quoi. Nous, ce sont environ 7-8 tonnes de matériel que nous allons acheminer jusqu'aux Antilles". Du matériel de soins comme des gants et du désinfectant, et des produits d'hygiènes. Après les avoir récupérés auprès de deux grosses sociétés de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu et de La-Chapelle-sur-Erdre, les équipes de la Banque alimentaires vont devoir les reconditionner en palettes. Elles vont ensuite être acheminées jusqu'à Toulouse où elles seront chargées dans des Airbus encore en rodage pour ensuite êtres envoyées aux Antilles. "Quel jour ? À quelle heure ? Je ne peux pas vous le dire pour l'instant", poursuit Jean-Marie Roussière. "Ça va dépendre, notamment, de la météo et de l'état de la piste là-bas".

La banque humanitaire prend aussi les dons des particuliers mais seulement des couvertures (il faut les apporter au Pallet, à la chapelle Saint-Michel) et les chèques qu'il faut adresser au même endroit en précisant bien "sinistrés" au dos (déductible des impôts). Vous pouvez aussi contacter la Banque humanitaire au 02.40.80.90.61.